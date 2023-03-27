Эксперт перечислил три схемы кражи денег через QR-коды

В Москве мошенники стали чаще проводить махинации с QR-кодами при оплате товаров. Об этом рассказал эксперт по кибербезопасности Сергей Белов. Он пояснил, что после ухода из России ряда платёжных систем оплата товаров и услуг по QR-кодам стала набирать популярность, что не могло не заинтересовать аферистов.

Первый вариант мошенничества — кража QR-кодов, создаваемых покупателями в специальных приложениях, с помощью скриншотов. Украденные изображения затем используются на сторонних терминалах. Вторая схема предполагает подмену статических QR-кодов на кассах магазинов. Туда мошенники клеят свои коды. Третий вариант — использование QR-кодов на афишах и плакатах. Доверчивых пользователей перенаправляют на небезопасные сайты, где крадут данные жертв. Чтобы оплата по QR-коду была безопасна, нужно соблюдать осторожность.

"Используйте динамические QR-коды, если это возможно. Если используете статический QR-код, убедитесь, что он применяется только на терминалах, принадлежащих продавцу. Избегайте создания QR-кодов в общественных местах. Используйте защищённые приложения для создания и сканирования QR-кодов. Избегайте сканирования QR-кодов с неизвестных источников", — посоветовал Белов в беседе с газетой "Вечерняя Москва".