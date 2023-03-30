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30 марта, 07:44

Россиян предупредили о новой уловке мошенников с "блокировкой" онлайн-банка

ВТБ сообщил о новой схеме мошенничества с блокировкой онлайн-банка

Мошенники придумали новый способ получения доступа к онлайн-банку клиента. Для этого они представляются сотрудниками контакт-центра и сообщают россиянам о том, что их учётная запись оказалась заблокирована, передаёт РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ВТБ.

В ходе разговора с доверчивыми гражданами обманщики просят сообщить пароль из СМС, обещая, что он поможет восстановить работу сервиса, однако на самом деле пытаются с его помощью войти в учётную запись. Особо умелые даже могут оформить и подтвердить онлайн-заявку на кредит и вывести деньги на свои счета.

Как рассказала руководитель департамента клиентского обслуживания — вице-президент ВТБ Ольга Цегельная, в телефонном разговоре с подозрительными "представителями" банков стоит положить трубку и самим позвонить в банк, чтобы уточнить всю информацию. Не стоит слепо верить всему, что скажет собеседник на том конце незнакомого номера. Преступная активность мошенников с начала года выросла на 25%, поэтому следует быть более бдительными.

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Ранее Лайф рассказывал, как мошенники могут украсть ваши деньги через QR-коды. Аферисты пользуются этой схемой всё чаще в связи с уходом из России ряда платёжных систем. Чтобы не попасться на уловку обманщиков, лучше избегать сканирования QR-кодов с неизвестных источников.

Обложка ©

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Николь Вербер
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