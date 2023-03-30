Мошенники обманули декана московского медвуза на полмиллиона, позвонив из "Минздрава"

Декан московского медицинского университета имени Пирогова стала жертвой телефонных мошенников. Женщина отдала злоумышленникам полмиллиона рублей, сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, профессору Елене Сергеенко позвонили якобы из Минздрава, пригрозили увольнением и потребовали денег на развитие вуза. Разговор продолжился в мессенджере. Используя хитрые психологические манипуляции, мошенники убедили женщину перевести им крупную сумму. Изначально они хотели 700 тысяч рублей, но декан смогла найти только 500 тысяч. При этом злоумышленники запретили ей рассказывать кому-либо об этой беседе.

Профессор сделала три перевода по 100 тысяч, а затем, когда банк заблокировал её карту за подозрительные операции, попросила знакомую перевести ещё 200 тысяч. Сергеенко сообщила мошенникам, что денег больше нет, и те исчезли. Через неделю она поняла, что её обманули, и написала заявление в полицию.