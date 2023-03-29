В Москве учитель обманула пенсионерку на 4,6 млн рублей, но из-за жадности всё равно оказалась в ИВС

82-летняя жительница Московской области стала очередной жертвой популярной у мошенников схемы со звонком якобы из Центробанка. Бабушка отдала в руки злоумышленницы 4,6 миллиона рублей. Позже преступницу удалось задержать, ею оказалась 58-летняя учительница-логопед из Москвы, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, старушке из подмосковного города Белоозёрского "менеджер ЦБ" сообщила, что её сбережения в опасности. А чтобы спасти средства, нужно передать деньги при личной встрече сотруднице банка. Бабушка собрала накопления (4,6 млн) и отправилась в назначенное место. На встречу пришла приятная, интеллигентная женщина, поэтому у пенсионерки не возникло каких-либо подозрений. Она отдала "сотруднице ЦБ" сумку, набитую деньгами, и стала ждать сообщения на телефон о поступлении средств на новый счёт, но его всё не было. Тогда пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенников, и пошла в полицию.

Сотрудники предложили потерпевшей провести "контрольную закупку". Она снова позвонила "менеджеру Центробанка" и сообщила, что нашла в заначке ещё 300 тысяч рублей, которые тоже нужно закинуть на безопасный счёт. Злоумышленница клюнула на наживку, и на этот раз бабушка пришла на встречу в компании полицейских. Мошенницу задержали, ею оказалась 58-летняя учительница-логопед школы в Тимирязевском районе Москвы. По словам её знакомых, недавно учительница устроилась на вторую работу — корректирует пожилым людям речь после разных заболеваний. По данным SHOT, сейчас женщина находится в ИВС.