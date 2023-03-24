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24 марта, 18:56

Юный геймер из Королёва решил прокачать Standoff 2 и дал мошенникам вычистить мамину карту

Мошенники вынудили юного фаната Standoff 2 из Королёва перевести с маминой карты 200 тысяч

<p>Обложка © Standoff 2</p>

Обложка © Standoff 2

Мошенники предложили 12-летнему геймеру из Королёва купить инвентарь в игре Standoff 2 и выманили у него 192 тысячи рублей. Причём деньги школьник снимал с зарплатной карты своей матери, пишет телеграм-канал SHOT.

Юный геймер искал по соцсетям, кто по дешёвке продаст ему нужный инвентарь для игры. С одним из таких продавцов парень сошёлся на 15 тысячах, перевёл ему деньги и стал ждать.

По словам матери, обманщики попросили юного геймера предоставить доступ к личному кабинету в банковском приложении, чтобы якобы проверить перечисление средств. После того как школьник передал им все нужные цифры, с карточки списалось ещё 177 тысяч рублей.

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Похожий случай произошёл недавно с 10-летним игроком в Standoff 2, который тратил уже папины деньги. Полиция выясняет, причастны ли к этим случаям одни и те же люди.

Ирина Фальке
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