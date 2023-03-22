В России накрыли банду телефонных мошенников во главе с украинским "шансонье"

По данным телеграм-канала, мужчина, зарегистрированный в Николаевской области, орудовал в РФ вместе со своей сообщницей — 48-летней жительницей Владимирской области. С лета 2021 года от их действий пострадало не менее 25 человек. Злоумышленники звонили пенсионерам и в ходе разговора разными способами узнавали, есть ли у тех накопления, а потом предлагали заменить старые купюры на новые. Затем в дело вступали наёмные "работники" Шаркози: они приходили к пожилым людям, представлялись сотрудниками ПФР и забирали их последние деньги.