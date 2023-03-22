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22 марта, 07:53

В России накрыли банду телефонных мошенников во главе с украинским "шансонье"

В России накрыли банду телефонных мошенников во главе с гражданином Украины Николаем Шаркози

В России накрыли банду телефонных мошенников, которые развели десятки пенсионеров, притворяясь сотрудниками Пенсионного фонда. Главарём банды оказался 51-летний украинский "шансонье" по имени Николай Шаркози, сообщает SHOT.

Главарь банды телефонных мошенников Николай Шаркози. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, мужчина, зарегистрированный в Николаевской области, орудовал в РФ вместе со своей сообщницей — 48-летней жительницей Владимирской области. С лета 2021 года от их действий пострадало не менее 25 человек. Злоумышленники звонили пенсионерам и в ходе разговора разными способами узнавали, есть ли у тех накопления, а потом предлагали заменить старые купюры на новые. Затем в дело вступали наёмные "работники" Шаркози: они приходили к пожилым людям, представлялись сотрудниками ПФР и забирали их последние деньги.

Сейчас Шаркози находится под домашним арестом по состоянию здоровья, ему грозит до 20 лет лишения свободы за организацию преступного сообщества. Его сообщница может отправиться в колонию на десять лет, она в СИЗО.

Мошенники начали скрытно вербовать россиян для обналичивания денег

Мошенники начали скрытно вербовать россиян для обналичивания денег

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин рассказал, что именно с Украины россиянам чаще всего звонят телефонные мошенники. На втором месте — лица из следственных изоляторов и мест лишения свободы.

Обложка ©

SHOT

Никита Никонов
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