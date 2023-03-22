Мошенники начали скрытно вербовать россиян для обналичивания денег

Мошенники придумали очередную схему для обмана россиян. Как сообщает пресс-служба ВТБ, на этот раз гражданам, пострадавшим от рук злоумышленников, от имени органов государственной безопасности предлагают работу в отделах по борьбе с преступностью.

"Злоумышленники от имени органов государственной безопасности обзванивают россиян, ранее пострадавших от рук мошенников, и предлагают им официально устроиться на работу по поиску преступников, обещая ежемесячный доход", — предупредили специалисты.

Чаще всего мошенники выбирают на роль жертв пенсионеров. По новой схеме злоумышленники используют граждан в качестве дропперов: переводят на их банковскую карту похищенные деньги и заставляют выполнять дальнейшие указания по "спасению" средств, а по факту — незаконному обналичиванию чужих денег. В итоге от украденной преступниками суммы посредник получает некий процент.