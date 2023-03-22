Мошенники начали скрытно вербовать россиян для обналичивания денег
ВТБ предупредил о новой мошеннической схеме с помощью вербовки ранее пострадавших россиян
Мошенники придумали очередную схему для обмана россиян. Как сообщает пресс-служба ВТБ, на этот раз гражданам, пострадавшим от рук злоумышленников, от имени органов государственной безопасности предлагают работу в отделах по борьбе с преступностью.
"Злоумышленники от имени органов государственной безопасности обзванивают россиян, ранее пострадавших от рук мошенников, и предлагают им официально устроиться на работу по поиску преступников, обещая ежемесячный доход", — предупредили специалисты.
Чаще всего мошенники выбирают на роль жертв пенсионеров. По новой схеме злоумышленники используют граждан в качестве дропперов: переводят на их банковскую карту похищенные деньги и заставляют выполнять дальнейшие указания по "спасению" средств, а по факту — незаконному обналичиванию чужих денег. В итоге от украденной преступниками суммы посредник получает некий процент.
Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин рассказал Лайфу, откуда обычно россиянам звонят телефонные мошенники. На верхней строчке этого списка оказалась Украина. Глава СК добавил, что украинские мошенники иногда звонят даже с подменой российских номеров. По его словам, проще бороться с теми, кто сидит в российских СИЗО и колониях, ведь "они свои, ближе".
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