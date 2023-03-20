Россиян предупредили о новом виде телефонного мошенничества

В России вспышка нового вида телефонного мошенничества. По словам заслуженного юриста Ивана Соловьёва, аферисты находятся на западе Украины, пользуются сервисом подмены номера, устанавливая код Грузии (995), похожий на российский (985). Они стараются максимально правдоподобно представиться сотрудниками управления МВД. Далее стандартная легенда, якобы полиция проводит проверку по статье 327 УК России. Будто человека подозревают в подделке доверенности и краже средств с чужого счёта. После этого мошенники пытаются под видом проверки выяснить, сколько у человека денег на счёте.

В интервью RT юрист напомнил, что нужно сохранять бдительность. Нельзя забывать, что сотрудники правоохранительных органов не поднимают подобные вопросы в разговоре по телефону, а вызывают граждан на личную встречу.

"Если им что-то нужно, они приглашают человека к себе, устанавливают личность, проверят паспорт, а потом под запись снимут объяснения или допросят. Всё процессуально оформят и попросят расписаться. Это установленное законом правило. Кто делает по-другому — или нарушает закон, или является мошенником. В обоих случаях разговаривать с такими людьми не стоит — кладите трубку, а номер заносите в блок", — пояснил Соловьёв.