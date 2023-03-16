Экс-советник Жириновского повёлся на легенду о попавшей в беду дочке и лишился 1,3 млн
Бывший советник Жириновского отдал мошенникам 1,3 млн рублей за ДТП-фантом с дочерью
Юрий Спирин. Обложка © ldpr.ru
Бывший советник экс-лидера ЛДПР Владимира Жириновского Юрий Спирин стал жертвой мошенников и отдал им более миллиона рублей. Об этом пишет ИА Regnum со ссылкой на источник.
По данным агентства, 14 марта 84-летний Юрий Леонидович получил звонок от неизвестных, которые представились сотрудниками ДПС и сообщили, что его дочь попала в аварию. По их словам, она сильно пострадала и теперь нуждается в дорогой реабилитации. Спирин поверил в легенду и согласился отдать 1,3 миллиона рублей.
После того как передал деньги курьеру, он попытался связаться с "правоохранителями", однако номер уже не отвечал. Поняв, что стал жертвой обычных мошенников, Спирин написал заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере, совершённое организованной группой".
Лайф уже не раз предупреждал читателей о мошенниках и рассказывал о популярных схемах, с помощью которых аферисты наживаются на честных гражданах. А недавно Председатель СК РФ Александр Бастрыкин раскрыл, откуда чаще всего россиянам звонят телефонные мошенники. По слова главы ведомства, чаще всего такие звонки поступают с Украины.