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16 марта, 13:15

Экс-советник Жириновского повёлся на легенду о попавшей в беду дочке и лишился 1,3 млн

Бывший советник Жириновского отдал мошенникам 1,3 млн рублей за ДТП-фантом с дочерью

<p>Юрий Спирин. Обложка © <a href="https://ldpr.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ldpr.ru</a></p>

Юрий Спирин. Обложка © ldpr.ru

Бывший советник экс-лидера ЛДПР Владимира Жириновского Юрий Спирин стал жертвой мошенников и отдал им более миллиона рублей. Об этом пишет ИА Regnum со ссылкой на источник.

По данным агентства, 14 марта 84-летний Юрий Леонидович получил звонок от неизвестных, которые представились сотрудниками ДПС и сообщили, что его дочь попала в аварию. По их словам, она сильно пострадала и теперь нуждается в дорогой реабилитации. Спирин поверил в легенду и согласился отдать 1,3 миллиона рублей.

После того как передал деньги курьеру, он попытался связаться с "правоохранителями", однако номер уже не отвечал. Поняв, что стал жертвой обычных мошенников, Спирин написал заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере, совершённое организованной группой".

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Лайф уже не раз предупреждал читателей о мошенниках и рассказывал о популярных схемах, с помощью которых аферисты наживаются на честных гражданах. А недавно Председатель СК РФ Александр Бастрыкин раскрыл, откуда чаще всего россиянам звонят телефонные мошенники. По слова главы ведомства, чаще всего такие звонки поступают с Украины.

Николь Вербер
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