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15 марта, 18:31

В Татарстане аферисты похитили 30 млн рублей благодаря дворнику, похожему на ВИП-клиента банка

В Татарстане мошенники украли 30 миллионов рублей с чужого банковского счёта. Провернуть аферу злоумышленникам удалось благодаря дворнику, который на протяжении пяти лет выдавал себя за ВИП-клиента банка, сообщает издание "Бизнес Онлайн", ссылаясь на замначальника Управления угрозыска МВД по республике Рамиса Газимова.

Аферисты нашли дворника, похожего на важного клиента финансовой организации, и решили приодеть его в модных бутиках. Так, в период с 2017 по 2022 год переодетый в брендовую одежду мужчина аж девять раз снимал крупную сумму денег от имени реального клиента. На данный момент пятеро мошенников, по словам Газимова, находятся под арестом, а двое — под подпиской о невыезде. Всех фигурантов уголовного дела вскоре ждёт суд.

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Ранее юрист Иван Соловьёв заявил, что мошенники могут оформить кредит по чужому паспорту, вклеив в него новое фото. Эксперт также рассказал, что нужно сделать, если злоумышленникам удалось реализовать свои планы.

Обложка ©

Freepik / rawpixel.com

Наталья Исакова
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  • Татарстан, Республика

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