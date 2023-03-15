В Татарстане аферисты похитили 30 млн рублей благодаря дворнику, похожему на ВИП-клиента банка

В Татарстане мошенники украли 30 миллионов рублей с чужого банковского счёта. Провернуть аферу злоумышленникам удалось благодаря дворнику, который на протяжении пяти лет выдавал себя за ВИП-клиента банка, сообщает издание "Бизнес Онлайн", ссылаясь на замначальника Управления угрозыска МВД по республике Рамиса Газимова.

Аферисты нашли дворника, похожего на важного клиента финансовой организации, и решили приодеть его в модных бутиках. Так, в период с 2017 по 2022 год переодетый в брендовую одежду мужчина аж девять раз снимал крупную сумму денег от имени реального клиента. На данный момент пятеро мошенников, по словам Газимова, находятся под арестом, а двое — под подпиской о невыезде. Всех фигурантов уголовного дела вскоре ждёт суд.