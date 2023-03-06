Юрист рассказал, как мошенники могут похитить данные человека и взять кредит

Чтобы взять кредит на гражданина обманным путём, мошенники пытаются получить доступ к его персональным данным. Заслуженный юрист России Иван Соловьёв рассказал RT о методах, к которым прибегают злоумышленники.

Самый распространённый способ — оформить заём по украденному или найденному паспорту, в котором всего лишь переклеивается фотография. Обычно такой документ пропускают сотрудники микрофинансовых организаций, пояснил эксперт. Также мошенники могут взломать личный кабинет на сайте банка или просто купить данные гражданина в Даркнете или через зашифрованные объявления, добавил юрист.

"Нередко гражданам поступают телефонные звонки, во время которых они выдают личную финансовую и иную информацию. При этом одномоментного мошенничества не происходит, но полученные данные используются впоследствии в том числе для взятия кредитов и микрозаймов", — продолжил Соловьёв.

Он подчеркнул, что взять кредит на россиянина без его ведома в банке практически невозможно. Поэтому мошеннические схемы проводятся через микрофинансовые организации. Однако и там стали ужесточать требования по проверке личности. Например, человека просят сфотографироваться с открытым паспортом у лица, а средства переводятся на именную карту, добавил Соловьёв.

По его словам, если кредит всё же был взят, то нужно сразу обратиться в банк и попросить сам договор. В нём следует обратить внимание на подпись заёмщика и при необходимости запросить почерковедческую экспертизу, а также посмотреть на дату заключения. Возможно, в этот день вас просто не было в городе, что станет основанием для моментального аннулирования документа. Юрист подчеркнул, что большинство мошеннических схем выявляются на ранней стадии при попытке злоумышленников оформить кредит.