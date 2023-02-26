Эксперт объяснила, как незакрытый счёт в банке может испортить жизнь

Если решите расторгнуть отношения с банком, недостаточно будет просто перестать пользоваться пластиковой картой. Необходимо внимательно изучить договор с финансовой организацией и закрыть неиспользуемый банковский счёт. Иначе можно не просто стать должником, но и испортить кредитную историю. Об этом предупредила специалист финансового маркетплейса "Сравни" Мария Дергачёва. Она уточнила, что даже при нулевом балансе банк может начислять плату за обслуживание.

"Он может её списывать раз в год или в месяц. Если денег нет, на минусовой баланс затем начнут начислять проценты", — пояснила Дергачёва агентству "Прайм".

За счёт подключения овердрафта, СМС-уведомлений или других услуг клиент может уйти в минус. Бывает так, что бесплатное обслуживание обозначено на зарплатной карте, но как только пользователь сменит место работы — с него начнут требовать плату. Банк может после двух лет неиспользования карты закрыть счёт и в одностороннем порядке, но только при нулевом балансе.