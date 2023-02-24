Россиянам объяснили, из-за чего банк может заблокировать счёт

Банки внимательно следят за поведением своих клиентов. Если в их деятельности появляются подозрительные признаки, счёт может быть заблокирован. Что может стать поводом, рассказала операционный директор финтех-платформы "Фаст Ривер" Ксения Артемьева.

По её словам, под категорию сомнительных подпадают случаи, когда клиенты совершают более 30 операций в день. Другие варианты — перевод более 100 тысяч рублей в сутки или одного миллиона за месяц. Ещё один тревожный признак — отсутствие у клиента платежей в пользу юридических лиц, обеспечивающих жизнедеятельность (оплата коммунальных услуг, услуг связи, товаров). Под блокировку или разбирательство с банком клиент рискует попасть в случае полного комплекта всего перечисленного, подчеркнула специалист.

"Поэтому за то, что вы не платите с вашей карты за свет и газ, карательные санкции применять не будут. Также, согласно ФЗ № 115, банки обязаны проверять все сделки, сумма которых превышает 600 тыс. рублей или такую же сумму в другой валюте", — рассказала Артемьева в беседе с RT.

При крупных суммах сделок банк может затормозить трансакцию на два дня или запросить документы, подтверждающие экономическую целесообразность такой операции. Эксперт посоветовала, если вы ожидаете, например, крупного поступления по договору купли-продажи, предупредить службу банка заранее. Под подозрение также попадает вывод нескольких крупных сумм подряд на разные счета, перевод денег скомпрометированным адресатам, запутанные, бессмысленные операции. Банк может блокировать трансакцию для разбирательств. А если обосновать экономическую целесообразность не получится, финансовая организация может даже расторгнуть договор на обслуживание и попросить вывести все средства со счёта.

"Не отказывайтесь предоставлять банку подтверждающие документы, по возможности предупреждайте о грядущих операциях, которые могут показаться сомнительными. И используйте вашу карту по назначению: оплачивайте товары и услуги, подписки на цифровые сервисы, снимайте наличные", — посоветовала Артемьева.