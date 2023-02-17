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17 февраля, 09:02

В России могут пересмотреть лимит для бесплатных переводов в СБП

ЦБ позитивно относится к идее пересмотреть лимит для бесплатных переводов в СБП

Банк России позитивно относится к идее пересмотреть лимит для бесплатных переводов в Системе быстрых платежей (СБП). Об этом в кулуарах Уральского форума по кибербезопасности сообщила первый заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова.

"У нас есть такой запрос, мы к нему позитивно относимся, мы думаем на эту тему", — сказала Скоробогатова.

СБП была разработана Банком России и Национальной системой платёжных карт и запущена в России в январе 2019 года. С помощью СБП можно совершать межбанковские переводы по номеру телефона, оплачивать товары и услуги по QR-коду. В 2022 году максимальный размер одной операции в системе был увеличен с 600 тысяч рублей до одного миллиона.

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Ранее председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что Центробанк собирается продлить после 9 марта ограничения на снятие наличной валюты. По её словам, сейчас нет возможности для системной либерализации валютных ограничений.

Никита Никонов
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