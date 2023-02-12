Россияне стали переходить на новый способ пополнения банковских карт

Россияне стали меньше пользоваться банкоматами для пополнения банковских карт и всё чаще делают это через Систему быстрых платежей. Сейчас на долю таких операций приходится уже 66%. За четыре года СБП стала основным инструментом денежных перечислений, обогнав по популярности карточные.

"Количество таких операций увеличилось в 27 раз по сравнению с 2021-м, а их объём — в 12 раз", — рассказали газете "Известия" в пресс-службе ЦБ.

Так, в "Почта банке" количество трансакций через СБП за 2022 год увеличилось с 20 до 40%. В ВТБ объём таких операций за прошлый год возросло в два раза, превысив 1 трлн рублей. В "Открытии" переводы через сервис стали основным каналом пополнения карт и счетов. Такая же тенденция в УБРиР и банке "Зенит". Опрошенные изданием эксперты полагают, что увеличение доли операций через СБП в 2023 году продолжится.