Набиуллина оценила вероятность отмены ограничений на снятие валюты в марте
Набиуллина: Центробанк продлит после 9 марта ограничения на снятие наличной валюты
Центробанк собирается продлить ограничения на снятие валюты, сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Также вряд ли будет повышен лимит на перевод валюты физическим лицам.
"К сожалению, мы не видим возможности для какой-то системной либерализации валютных ограничений сейчас", — сказала она.
Таким образом, если деньги поступили на счёт до 9 марта 2022 года, максимальная сумма, которую можно сейчас снять, — десять тысяч долларов или эквивалент в евро. Средства с валютных вкладов можно получить в рублях.
Ранее Лайф писал, что россияне стали переходить на пополнение банковских карт через СБП. Количество таких операций увеличилось в 27 раз по сравнению с 2021 годом.
ТАСС / Александр Щербак