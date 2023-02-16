Набиуллина оценила вероятность отмены ограничений на снятие валюты в марте

Центробанк собирается продлить ограничения на снятие валюты, сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Также вряд ли будет повышен лимит на перевод валюты физическим лицам.

"К сожалению, мы не видим возможности для какой-то системной либерализации валютных ограничений сейчас", — сказала она.

Таким образом, если деньги поступили на счёт до 9 марта 2022 года, максимальная сумма, которую можно сейчас снять, — десять тысяч долларов или эквивалент в евро. Средства с валютных вкладов можно получить в рублях.