Набиуллина поддержала идею Путина о компенсации россиянам, пострадавшим от мошенников

Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина поддержала предложение президента Владимира Путина о возмещении банками денежных средств, которые мошенники украли у клиентов. Об этом сообщает Ura.ru.

"Я поддерживаю инициативу президента, что банки должны отвечать перед клиентами", — сказала Набиуллина на форуме "Кибербезопасность в финансах", который проходит в Екатеринбурге.

Глава ЦБ отметила, что банки, как продвинутые организации, имеющие современные системы защиты, должны нести определённую ответственность. Финансовая грамотность человека, по словам Набиуллиной, не всегда может защитить его от того, чтобы не поддаться на уловки мошенников. Поэтому нужно принять 161-й закон, который позволит блокировать счета злоумышленников и возмещать убытки обманутым людям, резюмировала председатель Центробанка.

В январе Владимир Путин поручил создать механизм компенсации для граждан РФ, пострадавших от действий мошенников. Правительство России совместно с ЦБ должно до 1 июля рассмотреть возможности создания механизмов, которые позволят обеспечить возмещение убытков обманутым россиянам.