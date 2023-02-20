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20 февраля, 16:45

ЦБ ужесточит регулирование ипотеки с 1 мая

Банк России ужесточит регулирование ипотеки с 1 мая, чтобы избежать ценового пузыря

Банк России ужесточает регулирование ипотеки с 1 мая этого года, будут повышены, в частности, надбавки к коэффициентам риска по данным кредитам. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

В ЦБ пояснили, что совместные программы банков и застройщиков привели к подорожанию жилья в новостройках, а также увеличили разрыв в ценах со вторичным рынком. Новые меры призваны купировать риски ценового пузыря и стабилизировать ситуацию.

"Чтобы ограничить риски заёмщиков и банков, Банк России с 1 мая 2023 года устанавливает надбавки по ипотечным кредитам, обеспеченным правами требований по договорам долевого участия в строительстве. Эти надбавки учитывают завышение стоимости квартир на первичном рынке жилья при использовании покупателем ипотеки", — говорится в сообщении.

Кроме того, с 1 мая 2023 года устанавливаются надбавки для ипотечных кредитов, обеспеченных жилой недвижимостью.

Путин поручил сделать ипотеку на деревянные дома более доступной

Путин поручил сделать ипотеку на деревянные дома более доступной

Ранее сообщалось, что Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ предложил запустить в России ипотеку на новостройки для всех граждан по ставке 5% без привлечения бюджетных средств.

Обложка ©

ТАСС / Валерий Шарифулин

Татьяна Миссуми
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