ЦБ ужесточит регулирование ипотеки с 1 мая

Банк России ужесточает регулирование ипотеки с 1 мая этого года, будут повышены, в частности, надбавки к коэффициентам риска по данным кредитам. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

В ЦБ пояснили, что совместные программы банков и застройщиков привели к подорожанию жилья в новостройках, а также увеличили разрыв в ценах со вторичным рынком. Новые меры призваны купировать риски ценового пузыря и стабилизировать ситуацию.

"Чтобы ограничить риски заёмщиков и банков, Банк России с 1 мая 2023 года устанавливает надбавки по ипотечным кредитам, обеспеченным правами требований по договорам долевого участия в строительстве. Эти надбавки учитывают завышение стоимости квартир на первичном рынке жилья при использовании покупателем ипотеки", — говорится в сообщении.

Кроме того, с 1 мая 2023 года устанавливаются надбавки для ипотечных кредитов, обеспеченных жилой недвижимостью.