Путин поручил сделать ипотеку на деревянные дома более доступной

Глава государства Владимир Путин поручил сделать ипотечные программы на строительство деревянных домов более доступными. О необходимости введения данной меры он заявил на совещании по вопросам развития лесопромышленного комплекса, которое проходит в режиме видеоконференции.

"Безусловно, нужно поддержать внутренний спрос на продукцию отрасли. В том числе повысить объём и доступность ипотеки по строительству индивидуальных домов из древесины", — сообщил он.

По мнению российского лидера, в данном случае можно применить механизм, который действует в строительстве многоквартирных домов, — эскроу-счета. Метод гарантирует сохранность средств покупателей жилья и финансирование стройки, добавил Путин.