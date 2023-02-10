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10 февраля, 13:59

Путин поручил сделать ипотеку на деревянные дома более доступной

<p>Обложка © ТАСС /<strong style="font-weight: bold;"> </strong>Владимир Смирнов</p>

Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов

Глава государства Владимир Путин поручил сделать ипотечные программы на строительство деревянных домов более доступными. О необходимости введения данной меры он заявил на совещании по вопросам развития лесопромышленного комплекса, которое проходит в режиме видеоконференции.

"Безусловно, нужно поддержать внутренний спрос на продукцию отрасли. В том числе повысить объём и доступность ипотеки по строительству индивидуальных домов из древесины", — сообщил он.

По мнению российского лидера, в данном случае можно применить механизм, который действует в строительстве многоквартирных домов, — эскроу-счета. Метод гарантирует сохранность средств покупателей жилья и финансирование стройки, добавил Путин.

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Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству в срок до 1 июля представить предложения по дополнительным программам льготной ипотеки для молодых граждан страны. Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Оксана Попова
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