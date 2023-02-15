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15 февраля, 04:42

В России предложили запустить всеобщую ипотеку на новостройки под 5%

"Известия": В Госдуме предложили запустить ипотеку на новостройки для всех граждан под 5%

Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ предложил запустить в России ипотеку на новостройки для всех граждан по ставке 5% без привлечения бюджетных средств. Об этом пишет газета "Известия".

Предлагается ввести это решение в формате постановления кабмина или поправок к законодательству. Согласно письму парламентариев, предполагается, что Центробанк будет предоставлять кредиты банкам под залог ранее выданных высоконадёжных ипотечных портфелей под 2% годовых. При этом наценка финансовых организаций составит 2–3%, и итоговая ставка по такому займу для граждан составит не более 5%. В регуляторе при этом уточнили, что программы поддержки ипотечников должны быть адресными, а не всеобщими.

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"Субсидии не бывают бесплатными. Выдача большого объёма льготных кредитов широким категориям заёмщиков неизбежно означает необходимость поддержания более высокой ключевой процентной ставки и меньшую доступность кредита для остальных заёмщиков: и граждан, и компаний, и предпринимателей. В любом случае субсидирование процентной ставки, как и прочие формы субсидий, лежит в плоскости бюджетной политики", приводит издание комментарий ЦБ.

Письмо с таким предложением помимо ЦБ было направлено в Минстрой и Правительство РФ.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству в срок до 1 июля представить предложения по дополнительным программам льготной ипотеки для молодых граждан страны. Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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