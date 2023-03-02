Банки будут выдавать кредиты по новым правилам: К чему должны быть готовы заёмщики С марта банки будут ужесточать стандарты выдачи кредитов. Что ждёт заёмщиков этой весной, как будут меняться условия выдачи денег и как это скажется на выплатах? 1 марта, 23:40 Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь

В марте Центробанк ожидает ужесточения стандартов выдачи кредитов. Банкам придётся это сделать, чтобы соблюсти ограничения на выдачу займов людям с высоким ПНД (показателем долговой нагрузки). Дело в том, что ранее финансовые организации ослабили стандарты кредитования. В результате доля кредитов с ПНД 80% в четвёртом квартале 2022 года выросла до 36%. Это рекордный показатель. Чтобы снизить закредитованность населения, ЦБ в январе ввёл определённые лимиты. В результате в январе 2023 года в крупных банках доля кредитов с ПДН 80% снизилась до 25%.

Впрочем, регулятор считает, что весной банкам придётся дополнительно ужесточить свои стандарты, чтобы соответствовать ограничениям. К тому же отдельные новшества коснутся ипотеки. Их нужно будет учитывать при покупке недвижимости.

— Дело в том, что с 1 мая 2023 года повышаются надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам. Это нужно для снижения рисков заёмщиков и банков. Ранее, осенью 2022 года, Банк России вводил ограничения в отношении потребительских кредитов. При этом регулятор отметил, что в сегменте ипотеки сохраняются высокие темпы роста долговой нагрузки. Это вызывает беспокойство. Основные показатели риска достигли своих рекордных значений с начала наблюдения. Так, например, по информации ЦБ, за IV квартал 2022 года 44% ипотечных кредитов получили те, кто уже тратит на обслуживание долгов более 80% собственного дохода, — рассказал советник по правовым вопросам "Юридической группы "Совет" Александр Федотов.

Чтобы исправить эту ситуацию, Банк России с 1 мая 2023 года устанавливает надбавки по ипотечным кредитам, обеспеченным правами требований по договорам долевого участия в строительстве, и по ипотечным кредитам, обеспеченным жилой недвижимостью.

Александр Федотов пояснил, что эти надбавки учитывают завышение стоимости квартир на первичном рынке жилья при использовании покупателем ипотеки. Кроме того, они обеспечат накопление банками буфера капитала для покрытия рисков, связанных с разницей цен на первичном и вторичном рынках жилья.

Банк России отмечает, что повышение надбавок потенциально может привести к замедлению роста ипотеки, но привнесёт и определенные плюсы. Среди них купирование рисков ценового пузыря, формирование банками запаса капитала на случай роста потерь по жилищным кредитам.

— Что касается заёмщиков, то эти новшества в большей степени коснутся людей с большим количеством одновременно выплачиваемых кредитов. Им, возможно, придётся отложить решение об очередном займе. Тем, кто хочет взять дополнительный кредит, который может привести к росту долговой нагрузки свыше 80%, придётся снизить размер запрашиваемой суммы, — добавил Александр Федотов.

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Последствиями нововведений, по его мнению, могут стать также рост процентных ставок и повышение требований, предъявляемых банками к заёмщикам. Юрист подчеркнул, что основная цель Банка России, вводящего ограничения на потребительское и ипотечное кредитование, заключается ни в коем случае не в снижении доступности кредитов. Главная задача — ограничить выдачу рискованных займов и не допустить роста долговой нагрузки населения.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев считает, что весной заёмщики всё чаще будут сталкиваться с отказами в выдаче займов. В начале этого года банки в среднем одобряют только треть поданных заявок.

— Если у человека уже есть кредиты или плохая кредитная история (были задержки с выплатами), если он часто меняет работу и не имеет собственности для оформления залога, получить кредит будет непросто, — отметил Артём Деев.

Перспективы одобрения заявки зависят и от того срока, на который клиент хочет взять деньги у банка. Сейчас появляется дополнительная вероятность отказа в кредитовании для тех, кто претендует на долгосрочные заимствования, превышающие пять лет. На этот фактор обратил внимание аналитик TeleTrade Владимир Ковалёв.

— При этом, конечно, сохраняются и прежние ограничения в зависимости от размера и источников дохода, кредитной истории, профессионального уровня, имущества и расходов семьи, иных критериев. Банки и МФО определяют и собственные требования в соответствии со своей кредитной политикой, уровнем капитала, объёмом активов и пассивов, степенью рискованных активов, — добавил Владимир Ковалёв.

По его прогнозам, сейчас банки будут предлагать меньшие суммы на заёмщика. Допустим, если человек запросил 500 000 для потребительского кредита, ему могут одобрить лишь 100 000. Если, конечно, у банка возникнут сомнения в платёжеспособности клиента. В этом случае кредит выдать могут, но сумма будет меньше, чем запрашивал заёмщик.

Авторы Нина Важдаева