С 1 марта изменятся цены на недвижимость: Какие новшества ждут покупателей и с чем они связаны Агентства недвижимости скорректировали прогнозы по ценам на март. В ряде сегментов жилья не хватает, в других, наоборот, переизбыток. Сколько будут стоить квартиры и дома с 1 марта? 27 февраля, 23:40 Обложка © Агентство городских новостей "Москва" / Игорь Иванко

Сколько будут стоить новостройки в начале весны

После 1 марта на цены будут давить, с одной стороны, возросшая себестоимость строительства, с другой — снижение спроса из-за отмены субсидированной застройщиками ипотеки. Нужно учитывать, что отказ от подобных программ спровоцирует значительное падение покупательского спроса, ведь ипотека с околонулевыми ставками приучила людей ориентироваться не на конечную стоимость квартиры, а именно на ежемесячный платёж по кредиту. Об этом рассказал директор направления "Новостройки" агентства "Инком-недвижимость" Валерий Кочетков.

— В прошлом году мы отмечали высокий темп роста себестоимости материалов. В связи с геополитической обстановкой необходимо было принимать срочные меры по строительству, сдаче домов в срок, мы несли колоссальные финансовые потери. Сегодня ситуация стабилизировалась. Собственный сектор поставок материалов растёт и количественно, и качественно. Сильного роста цен ждать не приходится, иначе это остановит продажи совсем, но в рамках инфляции стоимость квартир будет расти вне зависимости от сегмента строительства, — считает коммерческий директор ГК "Монолитхолдинг" Антон Вьюгин.

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин

Весной динамика цен на первичном рынке жилой недвижимости в Московской области может иметь разнонаправленную динамику в разных локациях. Всё зависит от структуры предложения. При выходе новых объёмов на начальных стадиях цены могут снижаться. В проектах на завершающих стадиях по мере роста строительной готовности и после ввода в эксплуатацию может отмечаться повышение цены. Такой прогноз сделала руководитель департамента маркетинговых исследований компании "Главстрой-Регионы" Виктория Ковалевская.

— Думаю, что в марте ситуация изменится несильно. Скорее всего, цены замедлят рост. Возможно, застройщики будут давать дисконты на ряд лотов в комплексах, но сильно цены не упадут. Спрос на квартиры в этом году просел, и девелоперы готовятся скорректировать свои программы, — рассказала старший эксперт по новостройкам компании Barnes International Moscow Мария Ряховская.

Как изменились цены на квартиры в феврале. Инфографика © LIFE

Несмотря на ряд нестабильных факторов, ядро спроса сохраняется. Льготная и семейная ипотека — по-прежнему локомотив развития спроса на рынке новостроек. С применением этих продуктов проходит подавляющая часть покупок. Мы ожидаем сохранения ценовой стабильности в ближайшее время. Рынок покупателя позволит постепенно привлечь часть новой аудитории и укрепить спрос. Такой прогноз сделал заместитель директора по продажам ГК "Гранель" Сергей Нюхалов.

Ситуация значительно различается и в зависимости от региона. На этот нюанс обращает внимание коммерческий директор компании VIRA (занимается строительством в Новосибирске) Ольга Кирилловых. Она отметила, что в её регионе увеличивается объём вводимого в эксплуатацию жилья. И если в Центральном федеральном округе застройщики могут давать скидки до 30–40%, то в других регионах ситуация иная. Качественных проектов немного, и они пользуются высоким спросом у покупателей, которые хотят жить в современном жилом комплексе. Поэтому суперскидок в регионах нет.

По её словам, в таких крупных регионах, как Новосибирск, цены могут вырасти. Это связано с ростом популярности удалённой работы. Многие специалисты возвращаются в домашние регионы, приобретают там жильё и работают удалённо в структурах столичных компаний.

Как изменится стоимость квартир на вторичном рынке

На вторичном рынке вторая половина зимы оказалась неожиданно активным сезоном. В январе спрос на 15% превысил показатель января 2022 года, в феврале сделки тоже проходили достаточно оживлённо. Так описал ситуацию в своей компании директор направления "Вторичный рынок" агентства "Инком-недвижимость" Сергей Шлома.

— Сегодня мы видим, что принятые на рынке правила могут изменяться в соответствии с обстоятельствами. Возьмём, например, факторы сезонности. Все готовились к традиционному всплеску спроса в декабре, а его не было. Все ждали провального января, а он оказался активным. Но никакого ажиотажа на рынке, конечно, не наблюдается. Сейчас мы готовы внести коррективы в наши прежние прогнозы снижения цен. Если раньше мы говорили о том, что на перегретом за 2020–2021 годы рынке цены однозначно снизятся в ближайшей перспективе на 10%, а впоследствии, возможно, ещё на 5%, то сейчас это неочевидно, — рассказал Сергей Шлома.

Он добавил, что цены, безусловно, будут находиться под давлением, поскольку предпосылок для всплеска спроса нет. Но, возможно, снижение стоимости будет не таким сильным и не таким уж быстрым, а постепенным. В целом ощущается, что рынок в ближайшее время остановится и будет ждать новых поворотов. В любом случае сегодня однозначно зафиксирован рынок покупателя. Выбор есть, и практически каждый может рассчитывать на скидки: на массовом рынке это в среднем 5–7%.

Сколько стоит аренда квартиры

В среднем арендные ставки в объявлениях остаются такими же, как и в январе. По-прежнему они регулируются скидками. На фоне низкого спроса всегда растёт конкуренция за арендаторов, поэтому собственники готовы торговаться и снижать стоимость найма в среднем на 5–10%. Размер скидок сейчас такой же, как и в начале прошлого года. Так охарактеризовала ситуацию на рынке заместитель директора управления аренды квартир "Инком-недвижимости" Оксана Полякова.

— Мы ждём активизации арендаторов в марте-апреле (при отсутствии новых шокирующих факторов). Ведь рынок найма чутко реагирует на любые социально-экономические изменения в стране. Для роста цен предпосылок пока нет, как и для их снижения, — добавила Оксана Полякова.

Усреднённые арендные ставки однокомнатной квартиры по округам. Инфографика © LIFE

Сколько будет стоить загородная недвижимость

В сегменте ИЖС ситуация несколько иная, чем на рынке многоквартирных домов. Пока здесь не ввели эскроу-счёт, хотя сделать это планируется. Ситуация со строительными материалами (общего назначения) полностью стабилизировалась, а проблемы снабжения остались лишь в сегменте верхнего комфорт-класса и элитного ИЖС. На это обратил внимание владелец строительной компании "Дом Лазовского" Максим Лазовский.

— Тут только поставками из Кореи и Китая обойтись сложно. Но мы и не фиксируем оживления спроса на такие дома от 25 000 000 рублей. Зато мы видим рост интереса целевой аудитории к домам от 5 000 000 до 20 000 000 рублей без стоимости участка, — отметил Максим Лазовский.

Он ожидает в марте и апреле сезонной индексации цен (до 5% в плюс к стоимости) из-за увеличения затрат застройщиков на работу подрядных специалистов. Зимой строят далеко не все.

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Артеменков

Продажа дачных домов носит резко выраженный сезонный характер. В преддверии весеннего сезона в феврале стала проявляться активность покупателей. При сохранении такой активности и стабильной ставки по ипотеке, возможно, этой весной будет рост цен на дачные дома. Такое мнение высказала начальник отдела направления "Загородная недвижимость" агентства "Инком-недвижимость" Лилиана Лазарева.

Директор по продажам строительной компании HalleHouse Вячеслав Котлов не видит причин для роста цен на рынке ИЖС. Безусловно, импортная продукция, принимающая участие в строительстве наших проектов из клееной тавровой балки, такая, как экологичное масло, падать в цене не начала. Но её стоимость в данный момент не отражается на общей стоимости строительства.

— Также выросла стоимость рабочей силы. Мы опасаемся, что она может продолжить расти и в этом году, но пока стоимость работ остаётся на прежнем уровне. Весной мы ожидаем сезонную активность на рынке ИЖС, но в целом цены останутся на текущем уровне, — резюмировал Вячеслав Котлов.

Авторы Нина Важдаева