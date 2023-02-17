Приближается новая фаза ослабления рубля: К каким отметкам подойдёт курс доллара Евро поднялся выше 80 рублей, а доллар приблизился к 75. С чем связан этот вектор движения курса валют, как долго продолжится эта тенденция и каким будет курс рубля в конце зимы? 16 февраля, 23:40 Обложка © ТАСС / Пётр Ковалёв

Как долго будет снижаться курс рубля

Давление на российскую валюту оказывает слабая динамика нефти. Дополнительным негативом для всех рублёвых активов остаётся возросшая геополитическая неопределённость. Вместе с падением экспортной выручки это создаёт условия для дальнейшего снижения курса рубля. Об этом рассказал эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

— Наблюдаемое сейчас ослабление рубля — это только продолжение процесса, который был запущен в феврале в связи с европейским эмбарго на нефтепродукты российского происхождения. Выраженное давление на позиции рубля оказывает и дефицит бюджета РФ за январь, который оказался больше ожиданий. Ещё один рычаг давления — это предложение правительства относительно разового взноса из прибыли крупного бизнеса в бюджет страны. Все это спровоцировало эмоциональную реакцию рынка, потому что для масштабного и продолжительного ослабления сейчас нет предпосылок. В январе 2023 года счёт текущих операций был профицитным, — пояснил аналитик УК "Альфа-Капитал" Александр Джиоев.

При этом он напомнил, что мы уже видели подобную рыночную реакцию: в декабре прошлого года рубль отступал в паре с долларом США в течение нескольких недель после согласования эмбарго на российскую нефть. Затем пара USD/RUB вернулась ниже 70.

— Несмотря на то что Минфин в рамках бюджетного правила продаёт в огромном объёме юани, это не поддерживает курс рубля. Падение экспортных доходов и рост дефицита бюджета становятся факторами, которые в значительной степени стимулируют ослабление национальной валюты. Кроме того, действует эмбарго на российскую нефть со стороны Европы. Введён потолок цен на сырьё, в рамках новых санкционных ограничений начало действовать эмбарго на нефтепродукты из России и потолок цен для них же, — рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

По его словам, снижение притока экспортных поступлений и, как следствие, доходов в бюджет являются основными причинами падения курса российской валюты. Показатели дефицита бюджета и платёжного баланса за январь запустили новую фазу ослабления рубля.

Владислав Антонов добавил, что негативное влияние на рубль продолжает оказывать готовящийся 10-й пакет санкций ЕС в отношении РФ, а также дефицит бюджета. Дополнительное давление на валютный рынок исходило от укрепления доллара и слабого повышения нефтяных котировок, которые снижают валютную выручку экспортёров и поступление налогов в бюджет.

Как изменился прогноз курса доллара

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Дмитрий Бабин считает, что в ближайшие сессии доллар может попытаться закрепиться над психологически важным уровнем 75 рублей. Предотвратить этот сценарий способно быстрое восстановление нефтяных цен или улучшение новостного фона, связанного с геополитикой.

Первыми важными ценовыми уровнями для остановки ослабления рубля по доллару выступает 76 рублей, по евро — 81,5. Если рост по рублёвым парам ускорится, то по доллару целью выступит 80, по евро — 86. Реализация самого негативного сценария к указанным целям может стать реальностью к началу весны. Такой прогноз сделал Владислав Антонов.

— Совершенно очевидно, что в этом году к сокращению поставок газа и нефти прибавится падение экспорта нефтепродуктов. А эти три вида товаров составляют практически половину всего экспорта нашей страны. Дальнейшая просадка доходов бюджета вынудит государство ослаблять рубль, чтобы немного изменить ситуацию для бюджета. В таком случае не стоит ожидать, что рубль вернётся к прошлогодним показателям — доллар постепенно начнёт приближаться к уровню 77–78 рублей, а евро — 81–82 рубля, — рассказал частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров.

Артём Деев — руководитель аналитического департамента AMarkets — обратил внимание, что сейчас рубль не падает, а возвращается к нормальному для себя уровню. Потому что это в прошлом году была ненормальная ситуация на валютном рынке. Национальная валюта укреплялась за счёт того, что в России произошло резкое сокращение импорта, а объёмы экспорта сохранялись на относительно высоком уровне (и цены на энергоносители, конечно, влияли на эту тенденцию).

Сейчас мы видим обратную ситуацию: импорт восстанавливается, спрос на иностранную валюту растёт, тогда как экспортные поставки сокращаются. Артём Деев считает, что других вариантов, кроме ослабления рубля, тут быть не может. Это необходимо и для большего пополнения российского бюджета, и для увеличения конкурентности отечественной продукции за границей.

— Правительство не раз заявляло, что необходимо вернуться к сбалансированному курсу рубля, так как слишком крепкая национальная валюта снижает доходы бюджета. Это сейчас и происходит — сравнительно контролируемое снижение рубля к доллару и евро. Из факторов поддержки в ближайшее время может выступать только налоговый период — на следующей неделе рубль может немного укрепиться. Но общую тенденцию это не переломит. Уже весной и доллар, и евро могут начать штурмовать новые уровни стоимости — выше на 2–3 рубля от текущих цен, — добавил Артём Деев.

Авторы Нина Важдаева