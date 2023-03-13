Россиянам рассказали, как защититься от мошенников, пугающих сроками за госизмену

Заслуженный юрист РФ Иван Соловьёв в беседе с RT рассказал, как обезопасить себя от телефонного мошенничества с обвинением в "измене Родине". По словам специалиста, данный вид обмана аферисты используют уже около трёх месяцев и применяют его только в том случае, когда другие способы дают осечку. При этом Соловьёв отметил, что такой развод довольно хорошо просчитан с психологической точки зрения, так как жертва начинает сразу же испытывать гнев и досаду, узнав о произошедшем.

"Однако необходимо чётко понимать, что базовые установки не изменились: сотрудники правоохранительных органов не звонят гражданам по служебным вопросам", — объяснил юрист.

Соловьёв добавил, что если вам позвонил неизвестный, который представился сотрудником МВД, ФСБ или СК, то стоит положить трубку и заблокировать номер. Также эксперт рекомендует обратиться к реальным правоохранителям после такого звонка.

Ранее россиян предупредили о новом виде телефонного мошенничества, когда жертв обвиняют в госизмене. Мошенник представляется сотрудником полиции, СК или ФСБ и рассказывает, что "работник" банка использует ваши персональные данные, чтобы делать денежные переводы в поддержку ВСУ. Чтобы избежать уголовной ответственности, людям предлагают подключить некую "службу безопасности" и перевести туда все средства.