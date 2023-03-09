"Жертва останется ни с чем": Эксперт назвал три популярных вида онлайн-мошенничества

Один из популярных видов мошенничества в Интернете связан с маркетплейсами. Об этом в беседе с газетой "Петербургский дневник" заявил руководитель направления "Лаборатории Касперского" по детской онлайн-безопасности Андрей Сиденко.

По словам эксперта, на таких площадках вместе с объявлением о продаже, как правило, публикуется номер телефона продавца. Последующее общение с клиентом чаще всего переходит в мессенджеры. В этом случае мошенники представляются якобы сотрудниками маркетплейса и могут прислать ссылку для подтверждения покупки.

"Пользователь заполнит информацию о себе (домашний адрес, почту, паспортные данные) и, конечно, введёт данные банковской карты для оплаты покупки, которые в итоге заполучат мошенники, а жертва останется ни с чем", — отметил Сиденко.

Также злоумышленники активно используют приложения для знакомств, где предлагают сходить на свидание, например, в кино или театр. В этом случае человеку, который решил заранее оплатить билет на мероприятие, могут отправить ссылку на поддельный сайт. Жертва переводит деньги, после чего виртуальный собеседник пропадает вместе с полученными средствами.

"Злоумышленники часто прибегают и к кибербуллингу, оставляя зловредные комментарии в социальных сетях человека. Они рассчитывают на то, что пользователь захочет узнать, кто ему пишет и почему", — добавил эксперт.

По его словам, жертва переходит в профиль, где, как правило, указана ссылка на ещё один якобы аккаунт этого пользователя. После этого человека просят авторизоваться в уже знакомой ему соцсети, однако на самом деле это фишинговый сайт, созданный специально для кражи данных.

Ещё одной из популярных схем мошенничества являются звонки от якобы сотрудников банков. Беседа в таком случае начинается со слов о том, что средства с карты пользователя пытаются похитить. Чтобы сохранить их, аферист может предложить перевести деньги на якобы безопасный счёт.