Шантажисты выманили у москвича 200 тысяч за то, что тот обидел приехавшую к нему проститутку

Пьяный москвич прогнал не понравившуюся ему проститутку, а затем стал жертвой шантажистов и лишился 200 тысяч рублей.

Как стало известно Лайфу, 43-летний мужчина по имени Ефим выпивал дома с приятелем, пока его жена уехала по делам. Друзья решили заказать девушку по вызову. Ефим нашёл в Интернете сайт и выбрал понравившуюся ему анкету. Однако когда девушка подъехала, мужчины спустились вниз, посмотрели на ночную бабочку и сказали ей, что она "не прошла фейсконтроль".

Через пару дней Ефиму позвонил неизвестный и сообщил, что из-за его пьяного звонка в системе на сайте интим-услуг произошёл сбой: якобы шесть анкет девушек отключились и теперь они не могут работать. По данным Лайфа, неизвестный потребовал у Ефима по 24,5 тысячи рублей за каждую, а если он откажется — пригрозил всё рассказать жене. Мужчина занял у знакомых 196 тысяч и перевёл шантажистам, но у него потребовали ещё 104 тысячи. Только тогда Ефим понял, что его обманывают, и обратился в полицию.