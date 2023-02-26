Беременная москвичка украла из секс-шопа мастурбатор для мужа и стала жертвой шантажа

В Москве женщина украла из секс-шопа мастурбатор для своего мужа. Испугавшись тюрьмы, она вернула игрушку, однако стала жертвой шантажа, пишет Mash.

Всё дело в том, что 38-летняя Светлана беременна и по медицинским показаниям не может исполнять супружеский долг. Будучи ревнивой и ответственной женой, она подумала, что лучше уж дома, чем с любовницей, и решила приобрести любимому супругу имитатор женского влагалища.

Женщина так сильно распереживалась, что пришла в "Точку любви" на Большой Дорогомиловской улице, спрятала силиконовую йони под куртку и убежала. Однако по пути её одолел голос разума. Она увидела ценник в 21 тысячу рублей, испугалась последствий и поспешила обратно. Вот только сотрудники магазина игрушек для плотских утех не сильно обрадовались. Консультанты забрали мастурбатор и вызвали разбираться полицейских.

Уже в отделении сотрудник службы безопасности секс-шопа потребовал у Светланы 25 тысяч рублей в обмен на то, что не будет писать заявление. Женщина пожаловалась, что сейчас совсем нет свободных денег, ведь всё уходит на содержание сына-инвалида, но отдала пять тысяч и пообещала добавить остальное позже. Однако время идёт, а найти нужную сумму у москвички пока не получается: в банке отказываются выдавать ей кредит. Пока она раздумывает, продавать ли свой телефон, вымогатель продолжает названивать и требовать деньги.