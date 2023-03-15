Бастрыкин рассказал Лайфу, откуда чаще всего россиянам звонят телефонные мошенники

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в беседе с Лайфом рассказал, откуда чаще всего россиянам звонят телефонные мошенники. На первом месте, по словам главы СК, Украина.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин рассказал, откуда россиянам чаще всего звонят телефонные мошенники. Видео © LIFE

"По нашим данным, с Украины очень много звонков. На втором месте лица из следственных изоляторов, мест лишения свободы, как ни удивительно. Они поднаторели в этих делах, прямо оттуда и бомбят. Боремся", — отметил Бастрыкин.

Глава СК добавил, что украинские мошенники иногда звонят даже с подменой российских номеров. Также Бастрыкин отметил, что проще бороться с теми, кто сидит в российских СИЗО и колониях, ведь "они свои, ближе".

По словам председателя Следственного комитета, телефонные мошенники относятся больше к компетенции МВД. СК вмешивается, когда жертвами злоумышленников становятся, например, пожилые люди.