Контрактник из Дмитрова перевёл 3 млн "спецслужбам" из страха стать спонсором ВСУ

Контрактник из Дмитрова взял в кредит три миллиона рублей и перевёл мошенникам. Всё для того, чтобы не лишиться работы и не стать спонсором ВСУ. Об этом узнал телеграм-канал SHOT.

История началась с телефонного разговора. Военнослужащему Георгию раздался звонок с неизвестного номера, где "сотрудник отдела по борьбе с экономическими преступлениями" сообщил ему о кредите, который мошенники вот-вот оформят. Контрактник в рассказы неизвестного не поверил, после чего ему дозвонилась "сотрудница ЦБ" и рассказала такую же историю, которая военного вновь не впечатлила.

Ситуация в корне изменилась, когда поступил звонок "сотрудника спецслужб", сообщившего Георгию о том, что оформленный на него заём хотят отправить ВСУ. Голос в трубке утверждал, что если деньги туда поступят, то его уволят со службы и повесят на него дело. После этого испуганный военный, не желая становиться предателем Родины, пошёл в банк.

Он сделал всё, что говорили мошенники: чтобы "сорвать план", контрактник должен был взять кредит — три миллиона рублей — и отправить "надёжному человеку", что он и сделал. Лишь отправив сумму, он понял, что попал в руки злоумышленников, и пошёл в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".