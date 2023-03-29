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29 марта, 09:04

Учёный-математик отдал мошенникам два миллиона рублей, поверив "сотруднику Центробанка"

Профессор Виктор Финн лишился двух миллионов рублей из-за телефонных мошенников

<p>Обложка © <a href="https://www.rsuh.ru/news/detail.php?ID=532445" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Российский государственный гуманитарный университет</a></p>

Обложка © Российский государственный гуманитарный университет

Профессор кафедры искусственного интеллекта РГГУ и доктор технических наук Виктор Финн потерял два миллиона рублей, потому что поверил мошенникам. Об этом пишет Mash.

В начале весны 89-летнему учёному позвонил неизвестный, представился сотрудником отдела по борьбе с экономическими преступлениями и рассказал, что на профессора злоумышленники оформили кредит и нужно спасать деньги. Финн не поверил. Позже ему стали поступать звонки от якобы работников Центробанка с предостережением о заморозке счетов.

Мошенники даже отправили учёному документ, на котором были герб и печать ведомства, а в тексте говорилось, что на Финна действительно оформлен кредит и нужно перевести деньги на другой счёт, чтобы их сохранить. Профессор отправился в банк, где снял два миллиона рублей и передал их с курьером. В итоге деньги исчезли, а полиция начала расследование.

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Ранее сообщалось, что мошенники предложили 12-летнему геймеру из Королёва купить инвентарь в игре Standoff 2 и выманили у него 192 тысячи рублей. Причём деньги школьник снимал с зарплатной карты своей матери.

Татьяна Миссуми
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