Учёный-математик отдал мошенникам два миллиона рублей, поверив "сотруднику Центробанка"

Профессор кафедры искусственного интеллекта РГГУ и доктор технических наук Виктор Финн потерял два миллиона рублей, потому что поверил мошенникам. Об этом пишет Mash.

В начале весны 89-летнему учёному позвонил неизвестный, представился сотрудником отдела по борьбе с экономическими преступлениями и рассказал, что на профессора злоумышленники оформили кредит и нужно спасать деньги. Финн не поверил. Позже ему стали поступать звонки от якобы работников Центробанка с предостережением о заморозке счетов.

Мошенники даже отправили учёному документ, на котором были герб и печать ведомства, а в тексте говорилось, что на Финна действительно оформлен кредит и нужно перевести деньги на другой счёт, чтобы их сохранить. Профессор отправился в банк, где снял два миллиона рублей и передал их с курьером. В итоге деньги исчезли, а полиция начала расследование.