Врач дала 4 совета, которые не позволят вам вернуться из магазина с лишними покупками

Примерно треть продуктов питания, которые россияне покупают в магазинах, не используется и выбрасывается. Всё это приводит к появлению пищевых отходов. Как бороться с этой проблемой, в беседе с Лайфом рассказала врач-эндокринолог, диетолог КДЦ МЕДСИ на Белорусской и ММЦ МЕДСИ на Мичуринском проспекте Анна Кривошеева. По её словам, надо ходить в магазин со списком.

"Список того, что вам нужно, поможет избежать импульсивных покупок и сэкономить. Если вы записали продукты, испорченные на прошлой неделе, учтите это при составлении списка покупок", — отметила эксперт.

Также важно составить план питания. Перед покупкой надо определиться с блюдами, которые хочется съесть за неделю. В результате станет понятно, какие ингредиенты точно понадобятся, чтобы не создавать отходы. Кроме того, специалист призвала не покупать слишком много продуктов. Также не стоит ходить в магазинам, когда хочется есть, — так соблазн купить ненужное выше.