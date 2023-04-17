6 продуктов, которые могут храниться вечно

Многие хозяйки следят за сроком годности продуктов, но при этом забывают, что некоторые из них никогда не портятся. В частности, к таковым относится натуральный мёд, пишет портал "Белновости".

Если наверняка известно, что в мёде нет посторонних добавок, то он может храниться едва ли не вечно. Среди круп лидер по срокам хранения — рис. В случае с белым шлифованным видом хозяйкам нужно следить только за тем, чтобы там не завелись насекомые.

Сахар и соль время тоже не пугает. Но если держать их в помещении с высокой влажностью, то они окаменеют. Условия хранения также важны для уксуса — тёмное место и герметичная упаковка продлят его жизнь на многие годы. Шестым продуктом в списке идёт сушёная фасоль. По данным учёных, её зерна остаются пригодными для употребления даже спустя три десятка лет.