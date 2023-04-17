6 продуктов, которые могут храниться вечно
Хозяйкам назвали шесть продуктов, которые никогда не испортятся
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Многие хозяйки следят за сроком годности продуктов, но при этом забывают, что некоторые из них никогда не портятся. В частности, к таковым относится натуральный мёд, пишет портал "Белновости".
Если наверняка известно, что в мёде нет посторонних добавок, то он может храниться едва ли не вечно. Среди круп лидер по срокам хранения — рис. В случае с белым шлифованным видом хозяйкам нужно следить только за тем, чтобы там не завелись насекомые.
Сахар и соль время тоже не пугает. Но если держать их в помещении с высокой влажностью, то они окаменеют. Условия хранения также важны для уксуса — тёмное место и герметичная упаковка продлят его жизнь на многие годы. Шестым продуктом в списке идёт сушёная фасоль. По данным учёных, её зерна остаются пригодными для употребления даже спустя три десятка лет.
Ранее врач Наталья Морозова назвала продукты, которые можно использовать по истечении срока годности. Также она рассказала, какую просрочку категорически не стоит употреблять.