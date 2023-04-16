Раскрыт срок хранения сваренных вкрутую яиц в холодильнике

Сваренные вкрутую яйца можно безопасно хранить в холодильнике до десяти дней. Это же касается и окрашенных яиц, рассказала врач-терапевт "Инвитро" Галина Лебедева.

"Окрашенные яйца хранятся так же, как и обычные, сваренные вкрутую: до двух дней при комнатной температуре и до десяти дней в холодильнике. Чем быстрее они будут съедены, тем лучше", — пояснила терапевт в беседе с RT.

При этом медик уточнила, что даже при хранении в холодильнике яйца рекомендуется съесть в течение первых четырёх дней. Уменьшают срок хранения яиц — даже в холоде — трещины, указала Лебедева. А вот антисептический эффект варки в луковой шелухе и натирания яиц маслом не доказан, добавила она.

На продолжительность хранения куличей влияет рецептура, упаковка и условия хранения. Так, сейчас крупные хлебозаводы производят куличи по разным рецептам, и рекомендуемые сроки хранения разные: без упаковки — 48 часов, в полимерной упаковке — до 120 часов. Медик также предупредила, что домашние куличи благодаря натуральным ингредиентам хранятся не так долго, как магазинные. От быстрого пересыхания их уберегут бумажные стаканчики для запекания и глазирование верхушки, а чтобы продлить их срок годности до семи дней, нужно положить готовый продукт в пищевой контейнер, эмалированную посуду или завернуть в пергамент и отправить в холодильник, объяснила врач. Куличи без глазури можно даже замораживать.