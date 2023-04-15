Врач предупредил о риске подхватить пищевую инфекцию из-за пасхальных яиц

На Пасху принято окрашивать яйца, дарить их друг другу, при этом зачастую они хранятся и после праздника — несколько дней при комнатной температуре. Так делать нельзя, предупредил доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург.

По его словам, сваренное вкрутую яйцо нужно съесть не позже чем через 12 часов после приготовления, а ещё лучше сделать это за шесть часов. В холодильнике срок хранения возрастает до 36 часов, однако пасхальные яйца редко туда кладут. Врач также посоветовал не есть пасхальные яйца, подаренные после праздников. Последствия от этого могут быть очень неприятными.

"Долгое хранение яиц чревато инфекционными заболеваниями кишечной группы. Это может быть пищевая токсикоинфекция, потому что токсины впитываются в ЖКТ (желудочно-кишечный тракт), и это может кончиться тяжёлым осложнением. Также есть риск сальмонеллёза. Сальмонеллы гибнут при варке яиц, но точно так же могут появиться вновь — из воздуха, пищи, соседних продуктов", — рассказал Гинзбург радио Sputnik.

Оптимальным решением, по его словам, будет красить перед праздником по одному-два яйца на человека.