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13 апреля, 16:56

Россиянам подсказали, где лучше всего хранить пасхальные яйца

Диетолог Соломатина: Холодильник — лучшее место для хранения крашеных яиц

<p>Где и сколько можно хранить пасхальные яйца? Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance / Stefan Sauer</p>

Где и сколько можно хранить пасхальные яйца? Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance / Stefan Sauer

Пасхальные яйца лучше всего хранить в холодильнике. Там они могут пролежать три недели и не испортиться. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала диетолог Елена Соломатина.

"Как и варёные яйца, их можно хранить без холодильника, но не более одного-двух дней. А так рекомендовано хранить не более трёх недель в холодильнике, но они не должны храниться в нарезке. Так пасхальные яйца долго не хранятся. Обязательно в скорлупе", — добавила специалист.

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Ранее диетолог Мезенцева напомнила, что при покупке яиц надо учитывать дату изготовления. Кроме того, эксперт рассказала, какие маркировки можно встретить на упаковке и что они обозначают.

Никита Осипов
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