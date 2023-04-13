Россиянам подсказали, где лучше всего хранить пасхальные яйца

Пасхальные яйца лучше всего хранить в холодильнике. Там они могут пролежать три недели и не испортиться. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала диетолог Елена Соломатина.

"Как и варёные яйца, их можно хранить без холодильника, но не более одного-двух дней. А так рекомендовано хранить не более трёх недель в холодильнике, но они не должны храниться в нарезке. Так пасхальные яйца долго не хранятся. Обязательно в скорлупе", — добавила специалист.