Россиянам рассказали, как правильно выбрать яйца в магазине и не слечь с отравлением

При выборе яиц в магазине следует учитывать дату изготовления и обращать внимание на внешний вид продукта. Скорлупа должна быть без трещин, сколов и плесени, а упаковка — без резкого запаха. Об этом в беседе с "Газетой.ru" заявила врач-диетолог клиники "Медассист" ГК "Медскан" в Курске Галина Мезенцева. Она отметила, что хорошие яйца несут курицы, которые выращивались на свободном выгуле, в частности в деревне.

"В деревенских яйцах больше витаминов В2, В9, В12, А, К, Е и микроэлементов, таких как селен, кальций, фосфор, а также незаменимых жирных кислот, например Омега-3. Поэтому они более полезны, чем фабричные. Желток в таких яйцах имеет более насыщенный оранжевый цвет", — рассказала Мезенцева.

Эксперт добавила, что на упаковке можно встретить различные маркировки. Так, "С" — значит столовое, а "Д" — диетическое. При этом в магазинах не всегда получится купить последние — это связано с долгой транспортировкой. Отдавать предпочтение лучше местным производителям, считает Мезенцева.

Для проверки свежести яйцо следует опустить в стакан с водой. Качественное диетическое тонет сразу, столовое поднимается одним концом, а несвежее плавает на поверхности. Специалист призвала мыть яйца под проточной водой с мылом. По словам диетолога, на скорлупе может сохраниться возбудитель сальмонеллёза. Срок годности яйца в таком случае сокращается до 12 дней, так как мыло разрушает защитный слой скорлупы.