Эндокринолог назвала заболевания, при которых не стоит есть яйца даже на Пасху

Крашеные яйца — традиционное блюдо пасхального праздничного стола, однако от них лучше воздержаться людям с больной печенью и аллергией на яичный белок. Об этом в беседе с "Газетой.ru" рассказала врач-эндокринолог "Инвитро-Урал" Елизавета Кардапольцева.

По словам специалиста, яйца полезны благодаря высокому содержанию белка и питательных элементов, они содержат мало вредного жира, низкокалорийны, и люди со здоровой печенью и хорошим липидным обменом могут есть их хоть каждый день. Однако долго хранить варёные яйца всё-таки не рекомендуется, говорит врач.

"Также обратите внимание на то, что варёные яйца хранятся в холодильнике не более десяти дней (при условии, что на них нет трещин, тогда срок их хранения сокращается до двух-трёх дней), при этом желательно съесть их в течение первых четырёх дней", — советует Кардапольцева.

Врач призывает при употреблении пасхальных угощений учитывать свой образ жизни и суточное количество калорий: человеку с высокой физической активностью "не страшно набрать и два килограмма за праздники" — он быстро придёт в норму. Людям же с лишним весом эндокринолог рекомендует не больше 100–200 граммов кулича в сутки, желательно в первой половине дня.