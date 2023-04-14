Врач назвала самые опасные продукты не только для здоровья, но и для кошелька

Независимо от того, насколько пристально человек следит за своим бюджетом, совершая ежедневные покупки даже на небольшую сумму, он в итоге может потратить гораздо больше, чем ожидал. Исследования показали, что большая часть таких незаметных трат приходится на еду, особенно на перекусы. Какие же статьи расходов бьют по кошельку, но не приносят пользу здоровью? Об этом читателям Лайфа рассказала врач – эндокринолог-диетолог КДЦ "МЕДСИ на Белорусской" и ММЦ "МЕДСИ на Мичуринском проспекте" Анна Кривошеева.

Враг кошелька № 1 — порционные закуски

По словам эксперта, удобные небольшие порционные упаковки даже полезных снеков в пересчёте на килограмм веса, как правило, обходятся намного дороже, чем покупка их оптом или на развес. К таким продуктам относятся орехи, сухофрукты, готовые нарезанные овощи и фрукты. Удобно упакованные, готовые к употреблению фрукты могут стоить в три раза дороже, чем сам фрукт целиком. Речь идёт и о торговых автоматах в офисах на работе — это, безусловно, самый дорогой способ перекусить и, возможно, далеко не самый полезный.

"Старайтесь делать собственные порционные заготовки дома, разложив их в герметичные пакеты с застёжкой-молнией размером с перекус или контейнер для еды. Таким образом, вы не только экономите, но и можете контролировать размер порции и ваш суточный рацион", — советует собеседница Лайфа.

Враг кошелька № 2 — импульсивные покупки на кассе

Касса — это место, где размещаются конфеты, сладости, жевательные резинки и другая съедобная мелочь, соблазняя приобрести их, пока вы, уставшие, ждёте своей очереди на оплату. Диетолог Кривошеева заклинает: не поддавайтесь на эту уловку! Упаковка жевательного мармелада окажется абсолютно невыгодной покупкой.

"Мы постоянно ведём битву между тем, что мы хотим сделать, и количеством времени, необходимым на реализацию задуманного. В магазинах много "удобных" товаров, которые могут облегчить нам жизнь. Предварительно подготовленные фрукты и овощи, готовые замороженные блюда, готовые соусы. Упакованные продукты, позволяющие пропустить несколько этапов их приготовления. Да, это может быть удобно. Но вы платите за удобство. То, что вы экономите во времени, вы тратите из своего кошелька. В целом домашние варианты обычно полезнее и дешевле", — уверяет врач.