Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
21 марта, 10:36

Диетолог назвала 4 вида зелени, которые точно достойны побывать в вашем салате

Гастроэнтеролог Тимощенко: Миска зелени удовлетворит суточную потребность в некоторых витаминах и разнообразит рацион

<p>Топ-4 вида зелени, которые точно достойны побывать в вашем салате или смузи. Фото © <a href="https://unsplash.com/photos/3HE3B4r-A08" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Unspalsh</a></p>

Топ-4 вида зелени, которые точно достойны побывать в вашем салате или смузи. Фото © Unspalsh

Зелень — незаменимый компонент для рациона, так как является источником клетчатки, витаминов и микроэлементов. Но каждый зелёный листик полезен по-своему. На прилавках магазинов сейчас множество различных ингредиентов для зелёного салата. О своих фаворитах читателям Лайфа рассказала врач-терапевт, гастроэнтеролог-диетолог Анастасия Тимощенко.

Шпинат

Учитывая насыщенный зелёный цвет шпината, мы предполагаем высокое содержание полезных нутриентов в его составе, а это:

— витамин А (порядка 16% суточной потребности в 1 чашке);

— витамин К;

— витамин С (порядка 20% суточной потребности, но при условии употребления в свежем виде и с минимальной длительностью хранения после сбора, так как витамин С — крайне неустойчивый и при хранении или термическом обработке быстро разрушается);

— фолиевая кислота (витамин В9) — важный витамин для кроветворения, а также репродуктивной функции, обязателен всем женщинам детородного возраста для профилактики дефектов нервной трубки плода в случае наступления беременности;

— железо (около 1/3 суточной нормы);

— клетчатка — крайне необходимый компонент рациона для нормализации стула, уровня холестерина и коррекции веса.

Листики свёклы (мангольд) россияне начали использовать в салатах не так давно. Фото © Unsplash

Листики свёклы (мангольд) россияне начали использовать в салатах не так давно. Фото © Unsplash

Мангольд (или зелень свёклы)

Эту зелень россияне стали активно использовать в пищу совсем недавно, хотя она является прекрасной основой салата за счёт своего насыщенного вкуса и содержания. По словам собеседницы Лайфа, мангольд содержит:

— витамин А (порядка 12% суточной потребности в 1 чашке);

— витамин К (превышает суточную потребность);

— витамин С (порядка 12% суточного рациона);

— натрий — микроэлемент, необходимый для функционирования всех систем организма;

— клетчатка.

"Мангольд прекрасно сочетается с другими видами листовой зелени, придавая салату полезные свойства и вкусовое разнообразие", — рекомендует Анастасия Тимощенко.

Кресс-салат

Данный вариант листовой зелени только получает своё признание в качестве основы салатов, однако является более богатым источником витаминов, чем обычный листовой салат или салат ромен. Кресс-салат содержит:

— витамин К (превышает суточную потребность);

— витамин С (порядка 16% суточного рациона).

Некоторым не нравится рукола из-за остроты или излишней пикантности, но всё зависит от сорта и молодости растения. Фото © Unsplash

Некоторым не нравится рукола из-за остроты или излишней пикантности, но всё зависит от сорта и молодости растения. Фото © Unsplash

Рукола

Эта зелень получила признание за счёт пряного вкуса, свежести и разнообразия вкусовых оттенков. Рукола содержит витамин С, витамин А, а также железо и кальций.

"Эту зелень активно используют в сочетании с морепродуктами и творожным сыром, так как она обладает приятным острым вкусом. Она является прекрасной основой зелёного салата, однако всё же уступает многим видам листовой зелени по содержанию полезных веществ", — отметила собеседница Лайфа.

Без колбаски и икры: Врач раскрыла рецепт самого полезного бутерброда

Без колбаски и икры: Врач раскрыла рецепт самого полезного бутерброда

Ранее Лайф писал, какую зелень врачи признали самой опасной для пожилых. Она растёт в огородах почти у всех дачников, многие её сушат и часто добавляют в различные блюда. Но содержащаяся в ней щавелевая кислота может образовывать соли, которые впоследствии способны привести к заболеваниям почек и нарушению функционирования мочевыделительной системы.

Ольга Годуненко
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Здоровое питание
  • Рецепты
  • Здоровье
  • Интересное

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров