Диетолог назвала 4 вида зелени, которые точно достойны побывать в вашем салате
Гастроэнтеролог Тимощенко: Миска зелени удовлетворит суточную потребность в некоторых витаминах и разнообразит рацион
Топ-4 вида зелени, которые точно достойны побывать в вашем салате или смузи. Фото © Unspalsh
Зелень — незаменимый компонент для рациона, так как является источником клетчатки, витаминов и микроэлементов. Но каждый зелёный листик полезен по-своему. На прилавках магазинов сейчас множество различных ингредиентов для зелёного салата. О своих фаворитах читателям Лайфа рассказала врач-терапевт, гастроэнтеролог-диетолог Анастасия Тимощенко.
Шпинат
Учитывая насыщенный зелёный цвет шпината, мы предполагаем высокое содержание полезных нутриентов в его составе, а это:
— витамин А (порядка 16% суточной потребности в 1 чашке);
— витамин К;
— витамин С (порядка 20% суточной потребности, но при условии употребления в свежем виде и с минимальной длительностью хранения после сбора, так как витамин С — крайне неустойчивый и при хранении или термическом обработке быстро разрушается);
— фолиевая кислота (витамин В9) — важный витамин для кроветворения, а также репродуктивной функции, обязателен всем женщинам детородного возраста для профилактики дефектов нервной трубки плода в случае наступления беременности;
— железо (около 1/3 суточной нормы);
— клетчатка — крайне необходимый компонент рациона для нормализации стула, уровня холестерина и коррекции веса.
Листики свёклы (мангольд) россияне начали использовать в салатах не так давно. Фото © Unsplash
Мангольд (или зелень свёклы)
Эту зелень россияне стали активно использовать в пищу совсем недавно, хотя она является прекрасной основой салата за счёт своего насыщенного вкуса и содержания. По словам собеседницы Лайфа, мангольд содержит:
— витамин А (порядка 12% суточной потребности в 1 чашке);
— витамин К (превышает суточную потребность);
— витамин С (порядка 12% суточного рациона);
— натрий — микроэлемент, необходимый для функционирования всех систем организма;
— клетчатка.
"Мангольд прекрасно сочетается с другими видами листовой зелени, придавая салату полезные свойства и вкусовое разнообразие", — рекомендует Анастасия Тимощенко.
Кресс-салат
Данный вариант листовой зелени только получает своё признание в качестве основы салатов, однако является более богатым источником витаминов, чем обычный листовой салат или салат ромен. Кресс-салат содержит:
— витамин К (превышает суточную потребность);
— витамин С (порядка 16% суточного рациона).
Некоторым не нравится рукола из-за остроты или излишней пикантности, но всё зависит от сорта и молодости растения. Фото © Unsplash
Рукола
Эта зелень получила признание за счёт пряного вкуса, свежести и разнообразия вкусовых оттенков. Рукола содержит витамин С, витамин А, а также железо и кальций.
"Эту зелень активно используют в сочетании с морепродуктами и творожным сыром, так как она обладает приятным острым вкусом. Она является прекрасной основой зелёного салата, однако всё же уступает многим видам листовой зелени по содержанию полезных веществ", — отметила собеседница Лайфа.
Ранее Лайф писал, какую зелень врачи признали самой опасной для пожилых. Она растёт в огородах почти у всех дачников, многие её сушат и часто добавляют в различные блюда. Но содержащаяся в ней щавелевая кислота может образовывать соли, которые впоследствии способны привести к заболеваниям почек и нарушению функционирования мочевыделительной системы.