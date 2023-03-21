Диетолог назвала 4 вида зелени, которые точно достойны побывать в вашем салате

Зелень — незаменимый компонент для рациона, так как является источником клетчатки, витаминов и микроэлементов. Но каждый зелёный листик полезен по-своему. На прилавках магазинов сейчас множество различных ингредиентов для зелёного салата. О своих фаворитах читателям Лайфа рассказала врач-терапевт, гастроэнтеролог-диетолог Анастасия Тимощенко.

Шпинат

Учитывая насыщенный зелёный цвет шпината, мы предполагаем высокое содержание полезных нутриентов в его составе, а это:

— витамин А (порядка 16% суточной потребности в 1 чашке);

— витамин К;

— витамин С (порядка 20% суточной потребности, но при условии употребления в свежем виде и с минимальной длительностью хранения после сбора, так как витамин С — крайне неустойчивый и при хранении или термическом обработке быстро разрушается);

— фолиевая кислота (витамин В9) — важный витамин для кроветворения, а также репродуктивной функции, обязателен всем женщинам детородного возраста для профилактики дефектов нервной трубки плода в случае наступления беременности;

— железо (около 1/3 суточной нормы);

— клетчатка — крайне необходимый компонент рациона для нормализации стула, уровня холестерина и коррекции веса.