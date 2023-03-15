Без колбаски и икры: Врач раскрыла рецепт самого полезного бутерброда

Многие не могут представить завтрак или же перекус по ходу дня без бутерброда, который является в таких случаях самым быстрым в приготовлении блюдом. Однако далеко не все входящие в него ингредиенты будут полезны для организма человека. О том, как вкусно перекусить бутербродом и не навредить здоровью, Лайфу рассказала врач-гастроэнтеролог лаборатории "Гемотест" Татьяна Терехова.

"Конечно, в основе такого бутерброда должен быть цельный зерновой хлеб. Как правило, одним из ингредиентов может являться зелень, листья, салата, а также сыр. Такой бутерброд будет очень сытным и, собственно говоря, наиболее быстро будет перевариваться", — отметила Терехова.

А вот про любимую многими колбасу или же красную икру, шпроты и другую рыбу придётся позабыть, ведь после таких бутербродов у человека появляется тяжесть в животе и нарушается работа ЖКТ. К изжоге и тяжести в эпигастральной области могут привести сэндвичи с копчёной колбасой или же рыбой, в которые будет добавлен майонез и множество различных приправ.