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15 марта, 08:39

Без колбаски и икры: Врач раскрыла рецепт самого полезного бутерброда

Гастроэнтеролог Терехова: Самыми полезными являются бутерброды с сыром и зеленью

Многие не могут представить завтрак или же перекус по ходу дня без бутерброда, который является в таких случаях самым быстрым в приготовлении блюдом. Однако далеко не все входящие в него ингредиенты будут полезны для организма человека. О том, как вкусно перекусить бутербродом и не навредить здоровью, Лайфу рассказала врач-гастроэнтеролог лаборатории "Гемотест" Татьяна Терехова.

"Конечно, в основе такого бутерброда должен быть цельный зерновой хлеб. Как правило, одним из ингредиентов может являться зелень, листья, салата, а также сыр. Такой бутерброд будет очень сытным и, собственно говоря, наиболее быстро будет перевариваться", — отметила Терехова.

А вот про любимую многими колбасу или же красную икру, шпроты и другую рыбу придётся позабыть, ведь после таких бутербродов у человека появляется тяжесть в животе и нарушается работа ЖКТ. К изжоге и тяжести в эпигастральной области могут привести сэндвичи с копчёной колбасой или же рыбой, в которые будет добавлен майонез и множество различных приправ.

Диетолог назвала вкусные, но очень вредные сочетания продуктов

Диетолог назвала вкусные, но очень вредные сочетания продуктов

Ранее же Лайф называл восемь самых вредных вариантов завтрака, куда попали бутерброды с колбасой или сыром.

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Freepik.com / freepik

Артур Белкин
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