Диетолог назвала вкусные, но очень вредные сочетания продуктов

В рационе следует избегать сочетания продуктов, вкус которых существенно повышает аппетит, так как это грозит перееданием, рассказала Лайфу врач-диетолог Марина Макиша.

"Первая пара — это сочетание сладкого и жирного, потому что и сладкий, и жирный вкус провоцируют выработку достаточно большого количества гормонов радости, удовольствия в нашем организме. Такие вкусы очень сильно запоминаются, и нас тянет есть эти продукты всё больше и больше", — отметила доктор.

Также опасным является сочетание соли и жира. Эти продукты вызывают очень яркие вкусовые впечатления, поэтому их хочется есть больше. Среди них медик выделила чипсы и сырокопчёную колбасу.

Врач также предостерегла от употребления алкоголя с жирными закусками. По её словам, это дополнительная нагрузка на поджелудочную железу и печень. Такое сочетание может спровоцировать обострение желчнокаменной болезни или панкреатита.

Диетолог также предостерегла от употребления классических бутербродов с сыром, колбасой и маслом. Она предложила выбрать что-то одно, поскольку эти продукты очень жирные.

"Тут важно понимать, что и колбаса, и сыр — это продукты с высоким содержанием жира. Поэтому жир с жиром, да ещё и с белым хлебом, есть тоже для здоровья крайне опасно, потому что это быстрые углеводы, большое количество жиров, много калорий и набор веса", — отметила Макиша.

В заключение она добавила, что для правильного питания необходим традиционный подход к кашам. Врач рекомендовала не добавлять туда сладкие топинги, варенье и сухофрукты, поскольку это грозит повышением сахара в крови.