Составлен топ-8 самых вредных завтраков

Завтрак — первый и самый важный приём пищи, который даёт человеку прилив энергии и бодрости. Однако есть продукты, от которых в утреннее время лучше отказаться. Об этом в беседе с Лайфом рассказала врач-диетолог Ирина Мансурова.

Лучшее время для завтрака — промежуток с 7:00 до 9:00. Садиться есть лучше всего через 20-30 минут после подъёма. Натощак нужно выпить стакан воды комнатной температуры, чтобы пищеварительная и эндокринная системы подготовились к первому приёму пищи. От холодной воды и прочих напитков лучше отказаться, поскольку они замедляют метаболизм и ухудшают кровообращение, а для женщин могут стать причиной сбоев физиологического цикла.

Первый приём пищи должен содержать 30% от суточной нормы калорий. На завтрак необходимо употреблять белковую пищу, например, яйца, птица, небольшой кусочек нежирного красного мяса, морепродукты или бобовые. Также стоит добавить и углеводы, однако непростые в виде выпечки, белого хлеба, хлопьев, а сложные — цельные крупы (гречка, киноа, овсянка, амарант, булгур, нешлифованный рис), цельнозерновой хлеб и овощи (свежие или с легкой термической обработкой).

"Важное правило для завтрака: не есть жирную пищу. Она долго переваривается, забирая энергию , которую лучше утром поберечь, провоцирует усталость, апатию и раздражение. Также, продукты, содержащие большое количество сахара, провоцируют накопления жира в организме и вызывают быстрое чувство голода", — подчеркнула эксперт.

В списке запрещённых и нежелательных для завтрака продуктов также:

— Красное, жирное мясо, на переваривание которого организм тратит много энергии; — Соки и фреши, содержащие много кислоты, которая вызывает раздражение слизистой желудка и провоцирует рефлюкс; — Сырые овощи, которые также содержат много кислоты, трудно перевариваются и вызывают газообразование; — Кофе, который негативно влияет на сердечно-сосудистую систему, обладает сильным мочегонным действием, стимулирует секрецию соляной кислоты в желудке, раздражает слизистую, а также вызывает рефлюкс — заброс желчи в пустой желудок; — Фаст-фуд, энергетические и шоколадные батончики.

Также стоит отказаться от жирного творога, сладких йогуртов, творожков, творожных и плавленых сырков, содержащих сахар и различные добавки. Лучше съесть натуральный йогурт через пару часов после завтрака или пред сном для улучшения пищеварения. Помимо этого, совсем не на пользу пойдут бутерброды с колбасой и сыром. Вместо них лучше взять цельнозерновой хлеб, подсушить его в тостере, добавить лосось или куриную грудку и авокадо.