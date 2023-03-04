Два подводных камня: Диетолог объяснила, почему Великий пост не поможет похудеть

С 27 февраля по 15 апреля в этом году православные верующие соблюдают Великий пост. В этот период рекомендуется воздержание от употребления в пищу животной продукции: мяса, яиц, молока и так далее. Есть и такие, кто чтёт кулинарные каноны в эти дни не из духовной мотивации, а для того, чтобы похудеть. Как минимум, это некорректно, а в целом — бесполезно. Такое мнение высказала гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная.

"Практика показывает, что пост не помогает похудеть. Люди, которые начинают поститься именно с этой целью, эмоционально не готовы к тому, что организм будет голодать, для них это стресс. Есть подводный камень, о котором многие не думают: когда вы ограничиваете в своём рационе животные жиры и белковые продукты, энергии организму не хватает", — объяснила Бережная в интервью радио Sputnik.

Чтобы восполнить энергию, поясняет она, человек начинает употреблять большое количество простых углеводов, и общая калорийность пищи всё равно не снижается. Ещё один подводный камень заключается в том, что с окончанием поста голодавший начинает набрасываться на еду и набирает вес больший, чем был до этого.

Тем, кто всё-таки решит соблюдать диету, диетолог посоветовала ограничить количество хлеба в рационе, исключить из него конфеты и варенье. Добавить же нужно растительный белок — это соя, бобовые и орехи. А ещё сложные углеводы — крупы. Не помешают растительное масло и овощи. Рыбные суррогаты, лучше из меню выкинуть. В целом же, чтобы нормализовать вес, нужно вообще поменять образ жизни, говорит диетолог. В течение короткого поста лучше выбрать другие, соответствующие этому цели.