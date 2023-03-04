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4 марта, 02:10

Два подводных камня: Диетолог объяснила, почему Великий пост не поможет похудеть

Диетолог Бережная посоветовала не пытаться похудеть за счёт Великого поста

С 27 февраля по 15 апреля в этом году православные верующие соблюдают Великий пост. В этот период рекомендуется воздержание от употребления в пищу животной продукции: мяса, яиц, молока и так далее. Есть и такие, кто чтёт кулинарные каноны в эти дни не из духовной мотивации, а для того, чтобы похудеть. Как минимум, это некорректно, а в целом — бесполезно. Такое мнение высказала гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная.

"Практика показывает, что пост не помогает похудеть. Люди, которые начинают поститься именно с этой целью, эмоционально не готовы к тому, что организм будет голодать, для них это стресс. Есть подводный камень, о котором многие не думают: когда вы ограничиваете в своём рационе животные жиры и белковые продукты, энергии организму не хватает", — объяснила Бережная в интервью радио Sputnik.

Чтобы восполнить энергию, поясняет она, человек начинает употреблять большое количество простых углеводов, и общая калорийность пищи всё равно не снижается. Ещё один подводный камень заключается в том, что с окончанием поста голодавший начинает набрасываться на еду и набирает вес больший, чем был до этого.

Тем, кто всё-таки решит соблюдать диету, диетолог посоветовала ограничить количество хлеба в рационе, исключить из него конфеты и варенье. Добавить же нужно растительный белок — это соя, бобовые и орехи. А ещё сложные углеводы — крупы. Не помешают растительное масло и овощи. Рыбные суррогаты, лучше из меню выкинуть. В целом же, чтобы нормализовать вес, нужно вообще поменять образ жизни, говорит диетолог. В течение короткого поста лучше выбрать другие, соответствующие этому цели.

Врач рассказала, кому перед соблюдением поста нужно пройти обследование

Врач рассказала, кому перед соблюдением поста нужно пройти обследование

Как писал ранее Лайф, похудевший на 50 килограммов священник рассказал о взаимосвязи веса и поста. По его словам, обмен веществ работает вне зависимости от планов человека, веры и обязанностей, если он не следит за питанием и склонен к полноте.

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Freepik

Арина Родионова
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