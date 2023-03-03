Похудевший на 50 килограммов священник рассказал о взаимосвязи веса и поста

Пост — отличное время для того, чтобы отказаться от привычной еды и начать уделять больше внимания своему здоровью и весу. Об этом заявил священник Николай Бабкин во "ВКонтакте".

"В пост тоже можно следить за собой. Это отличное время отказаться от привычной еды и больше внимания уделять своему здоровью. В пост большая часть калорий поступает через углеводы (крупы, мука, орехи, крахмал, сахар). Как раз всё то, что служит причиной набора веса. <...> При правильном питании в пост не полнеют", — рассказал он.

Причём, продолжил Бабкин, мясо, рыба, яйца и молочные продукты — не основные источники лишних килограммов. Конечно, если это, например, не 13%-ные сливки. Так, именно перечисленные продукты богаты белком, строительным материалом для организма, подчеркнул священник.

Он также рассказал, что во время обучения в семинарии похудел на 50 килограммов, однако после окончания набрал 20. Причём Бабкин заверяет: ел немного, когда был полным. Завтракал он не раньше обеденного времени, а вот вечером "любил заморить червячка". По его словам, обмен веществ работает вне зависимости от планов человека, веры и обязанностей, если он не следит за питанием и склонен к полноте.

"В семинарии учат не правильному питанию, а долгу и пастырской ответственности. Всё это толкало меня самого махнуть рукой на здоровые перекусы, что вновь привело к набору веса", — отметил Бабкин.

По его словам, священники из-за постов придерживаются углеводной диеты. Стоит учесть и ненормированный график: служба, потом надо причастить болящего, а в результате завтрак приходится пропустить — и получаются поздние обеды. Бабкин также отметил большую нагрузку от работы с людьми.