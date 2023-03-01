Священник Бабкин призвал соблюдать Великий пост не для галочки, а во благо души

Соблюдать Великий пост следует во славу Божию и на благо своей души, а не для галочки. Об этом во "ВКонтакте" рассказал священник Николай Бабкин в посте о том, куда пропадает желание поститься.

Он объяснил, что есть люди, соблюдающие "мифологический пост", подражая кому-то, например Христу и Моисею. А потом человек разочаровывается, ему приходится стоять на службе и ждать, чтобы всё это поскорее закончилось.

"После чудесных историй про великих пустынников (больший кредит доверия у аскетов и монахов) мирян и тянет к самоистязанию плоти по их примеру. На выходе получается слепая имитация постящегося Моисея или святых. Но ведь это нам нужен пост, а не Моисею", — рассказал Бабкин.

А ведь опыт людей реальнее опыта святых, подчеркнул он, хотя в нём и больше ошибок. Священник также отметил, что христианский пост является стремлением выйти из анабиоза вседовольства, в который человек погружается в условиях современного мира потребления, и проведением разоблачительной работы над самим собой. Хороший показатель — мысль в конце поста, что останавливаться не хочется. И речь идёт не только про еду, но и про развлечения, молитву и милостыню. По словам Бабкина, за время поста происходит внутренняя переассоциация, о которой говорил Иисус Христос: "Отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за Мною". Священник подчеркнул, что Господь принимает даже малую духовную жертву.

"Пускай ты не занимался сухоядением и смотрел православное ТВ в пост, если постился во славу Божию и на благо своей души. А вот если ты решишь совсем не поститься или делать это для галочки, велика вероятность, что не захочешь встречи с Господом на Пасху и лишишь себя духовной радости", — заключил Бабкин.