В РПЦ рассказали о послаблениях для военных в Великий пост

Ограничения для военных на передовой и в штабах во время Великого поста разнятся и вытекают из реальных возможностей по его соблюдению, заявил председатель учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов.

"Ещё в императорской России для военнослужащих пост не применялся, не применяется и сейчас, если выбор меню не зависит от воли человека, а связан с его деятельностью и обстановкой. Военные, беременные, кормящие мамы, заключённые и так далее питаются тем, что им возможно и необходимо. А для болеющих ограничения, которые вытекают из болезни, уже есть пост, и дополнительно самочинно на себя накладывать ничего не стоит", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

В случае же с военными в штабах, где существует меню, оправдывать себя нахождением на службе не следует. "Критерием будет честность и совесть самого человека", — говорит священнослужитель. Кстати, вышеописанные послабления предусматриваются древними правилами Церкви: они дозволяются путешественникам.

"Но одно дело, когда ты путешествуешь, как раньше было, на протяжении недель и месяцев, другое — когда едешь на "Сапсане" из Петербурга в Москву или летишь куда-то", — заключил Козлов.