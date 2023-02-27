"Родина — это семья". Митинг-концерт в "Лужниках" в деталях от "Гигарамы"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
27 февраля, 16:21

Около 20% православных россиян будут соблюдать Великий пост

Около 20% православных россиян намерены соблюдать Великий пост, который начался сегодня и является самым строгим и длительным в течение всего года. Об этом говорят результаты опроса сайта kp.ru.

При этом среди постящихся только 2% собрались строго придерживаться всех правил на протяжении семи недель, также они признались в соблюдении и других православных традиций. При этом 3% респондентов держат только Великий пост. А 14% хоть и ответили, что будут поститься, но намерены делать это не очень строго.

Ещё 15% готовы соблюдать пост, но здоровье не позволяет, однако они хорошо понимают суть библейской традиции. И наконец, 66% участников опроса не будут ограничивать себя в еде. Они пояснили, что либо не считают себя религиозными, либо слишком сильно любят поесть, чтобы идти на такие жертвы.

Тайны Великого поста: Как выдержать испытание в 48 дней и очистить душу

Тайны Великого поста: Как выдержать испытание в 48 дней и очистить душу

Ранее Лайф рассказывал, как разнообразить меню в Великий пост. Например, можно приготовить дома специальный постный пирог с начинкой. Запечь внутри него можно картофель, капусту, морковь, тыкву, грибы и яблоки.

Обложка ©

ТАСС / Александр Рюмин

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Религия
  • великийпост
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров