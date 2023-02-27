Россиянам рассказали, как можно разнообразить стол в Великий пост

Сегодня, 27 февраля, у православных верующих начинается Великий пост. Тем, кто его придерживается, до 15 апреля придётся отказаться от многих привычных блюд. В связи с этим повар Татьяна Иваненко в беседе с "Вечерней Москвой" рассказала, чем можно разнообразить постный стол.

"Не надо никого обманывать. Все знают, что в покупную сдобу и кондитерские изделия кладут и сливочное масло, и яйца. Употреблять эти продукты в это время не стоит", — рассказала эксперт.

В то же время Иваненко посоветовала приготовить дома специальный постный пирог с начинкой. Запечь внутри него можно картофель, капусту, морковь, тыкву, грибы и яблоки. Напомнила повар и про гарниры из овощей и риса.