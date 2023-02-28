Иеромонах объяснил, при каких условиях россиянам можно заниматься сексом в Великий пост
Иеромонах Феодорит разрешил вступать в близость в Великий пост, если этого хочется обоим
Пост постом, а супружеский долг по расписанию. Иеромонах Феодорит рассказал, при каких условиях можно заниматься сексом в Великий пост. Священнослужитель поспешил успокоить россиян, отметив, что РПЦ не призывает вовсе отказаться от интима в период с 22 февраля по 6 апреля.
"Вообще, нельзя <...> Если очень хочется, то можно <...> Если очень захочется обоим... Именно обоим, не одному", — сказал он News.ru.
Иеромонах отметил, что у каждого свой график половой жизни, некоторые "такие страстные, что восемь раз на дню". Поэтому в период поста не воспрещается заняться сексом, если оба испытывают настоящее желание. Главное — не вступать в "сексуальный разгул", подчеркнул он. Однако, если по какой-то причине желание взяло верх, не стоит убиваться, достаточно сходить на исповедь и признаться, что "не удержались, по любви".
"Просто надо понимать, а почему это нельзя. Это же не злая Церковь запрещает что-то делать. Это время молитвы, это время плача о наших грехах", — объяснил священнослужитель.
Ранее Лайф рассказывал, сколько россиян планируют соблюдать Великий пост, который является самым строгим и длительным в течение всего года. Согласно опросу, поститься и следовать правилам в период с 22 февраля по 6 апреля в нашей стране намерены около 20% православных.
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