Иеромонах объяснил, при каких условиях россиянам можно заниматься сексом в Великий пост

Пост постом, а супружеский долг по расписанию. Иеромонах Феодорит рассказал, при каких условиях можно заниматься сексом в Великий пост. Священнослужитель поспешил успокоить россиян, отметив, что РПЦ не призывает вовсе отказаться от интима в период с 22 февраля по 6 апреля.

Великий пост: Что можно и чего нельзя делать целых 48 дней

Ранее Лайф рассказывал, сколько россиян планируют соблюдать Великий пост, который является самым строгим и длительным в течение всего года. Согласно опросу, поститься и следовать правилам в период с 22 февраля по 6 апреля в нашей стране намерены около 20% православных.