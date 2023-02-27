Великий пост: Что можно и чего нельзя делать целых 48 дней Какие традиции поста сохранились в России с давних времён, что можно и нельзя есть в Великий пост и как молиться. 27 февраля, 14:59 Обложка © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв

27 февраля начался "светлый мрак ортодоксов" — Великий пост, и снова у многих появились вопросы, что можно и чего нельзя делать в это время. Их появление закономерно, ведь пост — не только время отказа от еды и развлечений, но ещё и время искушений.

"Обжорки" и "кресты": как постились на Руси в стародавние времена

Когда в XVI веке наше государство посетил патриарх из Антиохии Макарий III, он был удивлён тем рвением, с которым постился не только царь Алексей Михайлович Романов, но и весь его двор с боярами, купцами и посадскими людьми. В Великий пост царь и царица ездили на богомолье и обязательно раздавали много денег нищим, следуя русской пословице: "Пост приводит к вратам рая, а милостыня отверзает их".

Ещё усерднее постились крестьяне. Даже в болезни многие из них отвергали положенные им послабления и не ели скоромного, рассуждая, что "всё в руках Божьих: коль захочет — умрём, а захочет — выживем".

Во время поста женщины перенизывали жемчуга и убирали ими убрусники и кокошники, вышивали шёлком фаты. В некоторых деревнях устраивались "обжорки". Например, в пятницу третьей постной недели тесть ездил в гости к молодому зятю. В честь этого молодые устраивали пир. Бывали "обжорки" и по субботам. Но в любом случае вся еда была постной.

На четвёртую неделю поста в среду справляли средопостье. В этот день хозяйки пекли обрядовую выпечку из ржаной муки — "кресты". Её полагалось съесть в этот же день, но три штуки оставить до сева. Это печенье потом съедали в поле во время сева. Крестьяне верили, что выпечка даёт силу зерну. В неё прятали мелкие "сюрпризы" в виде монеток или цельного зерна. А старушки в этот день шутили над детьми и стучали под лавками: уверяли ребятишек, что этот "пост напополам ломается".

Рыбаки считали, что с этой среды на реке щуки начинают "разбивать хвостом лёд". Пятую неделю поста звали "похвальной". Во вторник молодые семьи звали в гости родню со стороны жены, а в субботу устраивали "званые поминки". Блины пекли только постные. А на шестой неделе приносили в дом распустившуюся вербу. Втыкали её в матицу и начинали готовиться к празднику Вход Господень в Иерусалим.

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Великий пост: что можно и чего нельзя есть

Великий пост длится 40 дней, затем идут два праздника: Лазарева суббота (в память того, как Христос воскресил друга Лазаря) и Вход Господень в Иерусалим. За праздниками следует Страстная неделя — время "сугубого поста", когда действует ещё больше ограничений. Поэтому мирянам следует соизмерять силы.

Монахи в пост придерживаются строгих ограничений. По понедельникам, средам и пятницам у них сухоядение, по вторникам и четвергам — горячая пища без масла. А по выходным — горячая пища с растительным маслом. Под запрет подпадают любое мясо, яйца, молоко и молочные продукты, рыба. Рыбу можно отведать только один раз за всё время поста — в Вербное воскресенье, а в Лазареву субботу полагается есть икру.

Но то монахи. Они всё же не работают, как миряне, на опасных производствах, не водят поезда и самолёты, не оперируют людей и не ищут пропавших в тайге. Мирянам на всё это нужны силы. Поэтому им, как правило, разрешается в пост есть растительное масло (независимо от дня недели). Нездоровым людям разрешают пить молоко и есть рыбу. Однако на послабления обязательно следует просить благословения священника. Разрешается не поститься воинам и путешествующим (не в отпуск), то есть тем, кому нужны силы для выполнения долга.

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Чтобы поддержать силы, миряне, как и монахи, могут прибегать к хитрости, пользуясь тем, что в церковном уставе ничего не сказано про "гадов морских" и по субботам и воскресеньями есть моллюсков, креветок, гребешков, мидии. Это не рыба, а значит, такие продукты вполне позволительны.

Мирянам дважды в пост можно выпить по рюмке вина — в Лазареву субботу и Вербное воскресенье. Монахи такой возможности лишены.

Впрочем, в погоне за "постной диетой" стоит помнить изречение Серафима Саровского, который так ответил на вопрос, чего нельзя есть в пост: "Людей не ешьте!"

Впрочем, российские женщины весьма изобретательны и в пост умудряются делать даже безе, которое готовится из взбитого бульона консервированного горошка. Чтобы отбить специфический вкус, в него добавляют клубнику.

Что можно и чего нельзя делать в Великий пост

В пост следует обязательно ходить в храм, исповедаться и причащаться. Стоит помнить больше о Боге, чем о еде. Веганы не едят мясо, но ближе к Богу не становятся. Надо помириться со всеми, с кем поссорились. Если есть силы и время, можно заняться благотворительностью, делать добрые дела. Кружка горячего кофе для бездомного и долгожданный подарок для вашей бабушки одинаково ценны.

Великий пост — прекрасное время, чтобы распрощаться с дурными зависимостями: табаком и выпивкой. Нельзя ссориться, если часто злитесь, следует просить Бога помочь вам преодолеть злобу. Нельзя осуждать, обсуждать и завидовать. К другому человеку следует применять такое правило: если можешь — помоги, не можешь помочь — помолись за него, не можешь помолиться — подумай о нём хорошо.

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Как можно и как нельзя молиться в Великий пост

Пост — время особой, усиленной молитвы. Опытные священники не советуют налагать на себе тяжёлую ношу — груз следует брать "по силе". Для новоначальных христиан регулярно читать утренние и вечерние молитвы весь пост — уже подвиг, ибо искушений и испытаний в это время бывает много.

Православные священники призывают в пост читать больше покаянных молитв, но при этом не унывать, а быть конструктивными и подражать библейскому блудному сыну, который, придя в себя, решил искупить согрешения, нанявшись в работники к отцу. "Упал, осознал, раскаялся, поднялся, все уяснил для себя и пошёл дальше", — вот принцип, к которому должен стремиться человек.

Но есть обязательные молитвы, которые должен читать каждый. Это канон Андрея Критского, это все четыре Евангелия, которые нужно прочесть за пост, и это покаянная молитва Ефрема Сирина, которую настоятельно советуют читать каждый день.

Есть ли молитвы, которые нельзя читать в Великий пост? Есть. В храмах в эти дни не читают акафисты и некоторые тропари — восхваления святым. Что же касается чтения акафистов дома, то одни священники запрещают их, а другие разрешают, считая, что в домашней молитве это допустимо. Например, протоиерей Николай Агафонов полагает, что акафисты — это неуставная молитва, а значит, правила устава на неё не распространяются. К тому молитва грехом быть не может.

Авторы Майя Новик